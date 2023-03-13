Без упоминания об Украине: Оскар получил фильм, который снимали у Мариинского дворца

На сцене Оскара-2023 выступили индийские певцы Рахул Сиплигундж и Каала Бхайрава, которые исполнили свой хит Naatu Naatu. Во время выступления на сцене показали изображение известного всем украинцам Мариинского дворца.

Трек Naatu Naatu из индийского блокбастера RRR режиссера С. С. Раджамули получил Оскара-2023 в категории "Лучшая песня". Съемки этого фильма частично происходили в Украине.

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Кадры в Украине снимали летом 2021 года. Тогда локальная команда состояла из более 200 человек, а из Индии прибыло 142 человека. Бывали моменты, когда на съемочной площадке находились около 800 человек.

В Украине было несколько локаций съемок: территория киностудии Victoria Film Studios, парк Межигорье, площадь у Мариинского дворца. Само изображение дворца было позади артистов во время выступления на Оскаре-2023.

Создатели фильма получили статуэтку, однако об Украине в своей речи не упомянули.

Отметим, перед Мариинским дворцом снимали танцевальный номер в песню Naatu naatu. С украинскими актерами массовых сцен работали хореографы-постановщики Елена Шоптенко и Макс Леонов.

Naatu Naatu – первая индийская песня, которая попала в номинации Оскара за всю историю существования индийского кинематографа. Ранее композиция получила Золотой глобус в номинации "Лучшая оригинальная песня".

Песня Naatu naatu: слушайте онлайн