27 апреля, 16:45
Что известно о юной актрисе, которая сыграла роль Сони в новом украинском сериале "Подмена"

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Мария Мархай, 14-летняя актриса, сыграла Соню в сериале "Подмена" и имеет около 30 проектов в фильмографии.
  • Она начала свою карьеру в 5 лет с рекламы "Киевстар" и работала с известными брендами.

В последнее время в Украине большую популярность набирает новый сериал "Подмена". Это 16-серийная история, в которой главную роль исполнила Антонина Хижняк.

Также в ленте сыграла юная украинская актриса Мария Мархай, которая воплотила образ Сони. В материале 24 Канала рассказываем, что сейчас известно об этой актрисе, сколько ей лет и в каких еще проектах ее можно увидеть.

Что известно о Марии Мархай, которая сыграла роль Сони в сериале "Подмена"?

Мария Мархай – еще совсем юная актриса, однако уже демонстрирует уверенную игру на уровне с опытными коллегами. Она исполнила одну из ключевых ролей в новом украинском сериале "Подмена", который выходил на телеканале СТБ. Также ленту можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ.

Сейчас Марии около 14 лет, и она активно развивается в сфере украинского кинематографа, делясь своими достижениями в инстаграме.

Как указано на ее инстаграм-странице, Мария начала творческий путь еще в 5 лет – тогда она снялась в рекламе "Киевстар". Сегодня ее фильмография насчитывает около 30 проектов, а рекламное портфолио – более 20 работ с известными брендами.

Вероятно, Марию Мархай ждет яркое творческое будущее. Уже сейчас она уверенно заявляет о себе, и зрители смогут наблюдать за ее профессиональным ростом как в детских, так и впоследствии во взрослых ролях.

Какую роль сыграла Мария в сериале "Подмена"?

В сериале "Подмена" актриса сыграла Соню – дочь главной героини Екатерины. Ее персонаж – умная и наблюдательная девочка, которая оказывается в сложных жизненных обстоятельствах.

Долгое время Соня вынуждена жить с женщиной, которая выдает себя за ее мать, хотя на самом деле является сестрой-близняшкой ее родной мамы. Девочка замечает странное поведение "мамы", однако не имеет достаточных доказательств, чтобы подтвердить свои подозрения.

В каких проектах можно увидеть актрису?

Кроме "Подмены", Мария Мархай снималась и в других проектах, в частности:

  • "Родительское собрание",
  • "Чертова сковорода",
  • "Ключи от правды",
  • "Успеть до 30",
  • "Ловец снов",
  • "Хрустальные источники",
  • "Когда мы дома",
  • "Цвет страсти",
  • "Детский охранник",
  • "Сага" и многих других.

Также она активно работает в рекламных проектах.

