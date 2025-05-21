На этот раз Шукшина снова отличилась очередными абсурдными заявлениями. В материале Кино 24, со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, рассказываем, что именно выдала актриса.

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Мария Шукшина выдала очередную порцию бреда: что сказала путинистка

Российская актриса снова отличилась абсурдными заявлениями. По ее словам, она искренне радуется полномасштабной войне, потому что считает, что Россия "наконец встала на защиту своей страны".

Свою позицию актриса объясняет тем, что до этого, мол, жизнь была невыносимой – в частности ее почему-то возмущает период пандемии, когда гражданам приходилось пользоваться QR-кодами.

Я, например, не понимаю, за что нам может быть стыдно. Наоборот, стали за страну, наконец-то. Слава тебе, Господи, что стали за страну. Под этими глобалистскими всеми тенденциями уже прогнулись. Господи, Боже мой, какой был ужас,

– возмущается путинистка Шукшина.

По словам пропагандистки, она, мол, не понимает, за что России можно испытывать стыд. Наоборот – по ее мнению, наконец-то стали на защиту своей страны. В завершение пропагандистка еще раз выразила благодарность за то, что, как она считает, Россия стала на защиту "своих".

Кстати, мы собрали список украинских звезд, которые вовремя одумались. По ссылке 4 украинские актрисы, которые жили и работали в России, но вернулись.