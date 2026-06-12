Не только "Три метра над уровнем неба": фильмы с Марио Касасом

Сегодня, 12 июня, известный испанский актёр Марио Касас отмечает день рождения. Любимцу тысяч, если не миллионов, исполнилось 40 лет.

Все хорошо помнят актера со времен выхода фильма "Три метра над уровнем неба". Тогда Марио стал настоящим секс-символом, а почти каждая девушка хотела иметь такого же бойфренда. Классическая история, когда плохие парни становятся любимцами. Кому-то может даже показаться, что Касас стал "заложником" одной роли, но это далеко не так. Сегодня 24 Канал расскажет, какие фильмы с участием актера можно посмотреть.

Не пропустите 8 крутых фильмов, которые нужно посмотреть еще раз

"Летний дождь", 2006

Рейтинг IMDb: 5,5

События фильма разворачиваются в 1978 году в Малаге. Главный герой – юный и мечтательный парень, по имени Мигелито Давила. После того как он чудом выздоровел от серьезной болезни, его взгляд на мир кардинально меняется.

Эта лента стала дебютной в кино для Марио.

"Летний дождь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ведьмы из Сугаррамурди", 2013

Рейтинг IMDb: 6,4

Испанская черная комедия, рассказывающая о трех неудачниках, которые грабят ломбард, но попадают в городок, где на протяжении веков правит жестокое и магическое собрание ведьм.

Мужчины оказываются в жутком доме, где их ждет гостеприимная, но очень странная семья: бабушка, ее дочь и внучка. Оказывается, что все местные женщины – настоящие ведьмы, которые занимаются каннибализмом и черной магией.

"Ведьмы из Сугаррамурди": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пальмы в снегу", 2015

Рейтинг IMDb: 7,3

В одном горном городке проходят похороны. Хакобо провожают в последний путь. У него остался брат, страдающий болезнью Альцгеймера, а ухаживает за ним дочь Даниэла. Девушка среди бумаг случайно находит кусочек письма, пришедшего из Африки.

Строки в письме настолько заинтриговали Даниэлу, что она отправляется в путешествие туда, где прошла юность ее отца и дяди.

"Пальмы в снегу": смотрите онлайн трейлер фильма

"Птичий короб: Барселона", 2023

Рейтинг IMDb: 5,3

На планете Земля появились загадочные существа, увидев которых, люди сразу лишают себя жизни. Мир погрузился в хаос, а цивилизация прекратила существование. Себастьян всеми силами пытается защитить 11-летнюю дочь и выжить в новой реальности, странствуя по полуразрушенным улицам Барселоны, где гораздо большую опасность представляют так называемые видящие – люди, которые не покончили с собой, а пытаются открыть глаза каждому, кто попадется на их пути.

"Птичий короб: Барселона": смотрите онлайн трейлер фильма

По неизвестным причинам, фильмография актера не слишком обширна. Возможно, его уровень популярности снизился, или сам Марио Касас сейчас отдает предпочтение другим видам деятельности.