По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку самых ярких фильмов с участием этой звезды, которые раскрывают всю многогранность ее драматического таланта.

"Жизнь в розовом цвете" (2007)

Рейтинг IMDb – 7,6

Биографическая драма Оливье Даана воссоздает полный трагедий, взлетов и боли жизненный путь легендарной французской певицы Эдит Пиаф. Зрители наблюдают за ее превращением из нищей парижской девочки во всемирную икону музыки, которая искренне любила и страдала как на сцене, так и за ее пределами. Марион Котийяр исполнила эту роль с необычайной самоотдачей и буквально растворилась в образе большой шансонье.

"Жизнь в розовом цвете": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты восхищаются невероятным перевоплощением Марион Котийяр, называя ее игру настоящим триумфом актерского мастерства. Обозреватели отмечают, что эмоциональная глубина и экспрессия актрисы удерживают зрителя у экрана до финальных титров.

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"Влюбись в меня, если осмелишься" (2003)

Рейтинг IMDb – 7,5

Жюльен и Софи знакомы с детства и у них есть общая необычная забава – они бросают друг другу вызов, выполняя все более дерзкие и рискованные задания. С годами детская игра перерастает в токсическую страсть, которая ломает их судьбы и разрушает жизни окружающих.

"Влюбись в меня, если осмелишься": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на сайте Metacritic критики хвалят яркую химию между Марион Котийяр и Гийомом Кане, а также изобретательный визуальный стиль картины. Эксперты отмечают, что история балансирует на грани черного юмора и чистой поэзии, даря зрителям нетипичную французскую сказку о разрушительной силе чувств.

"Начало" (2010)

Рейтинг IMDb – 8,8

Доминик Кобб возглавляет команду искусных воров, которые проникают в чужие сны, чтобы похищать ценные секреты из глубин подсознания. На этот раз ему поручают обратную задачу – незаметно внедрить чужую идею в ум наследника бизнес-империи. Однако самой опасной угрозой для миссии становится проекция покойной жены Кобба, Мол, которую сыграла Марион Котийяр.

"Начало": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes киноэксперты отмечают режиссуру Кристофера Нолана, визуальные эффекты и пугающее присутствие персонажа Котийяр. Рецензенты подчеркивают, что актриса придала фантастическому триллеру незаурядный трагизм.

"Ржавчина и кость" (2012)

Рейтинг IMDb – 7,4

Дрессировщица косаток Стефани теряет обе ноги в результате ужасного несчастного случая во время выступления в дельфинарии. Отчаявшаяся женщина оказывается в инвалидном кресле, однако неожиданная встреча с грубоватым уличным бойцом Али возвращает ей желание жить и бороться за свое тело.

"Ржавчина и кость": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на портале Rotten Tomatoes обозреватели единодушно отмечают актерскую игру Марион Котийяр, которая мастерски передала боль от телесной травмы. Критики подчеркивают, что фильм поражает эмоциональной энергией и реалистичностью.

Несколько дней назад свой день рождения отмечала Гвинет Пэлтроу. По этому случаю мы также подготовили подборку лучших фильмов с участием актрисы.