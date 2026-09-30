З нагоди свята 24 Канал зібрав добірку найяскравіших кінокартин за участю зірки, які розкривають усю багатогранність її драматичного таланту.

"Життя в рожевому кольорі" (2007)

Рейтинг IMDb – 7,6

Біографічна драма Олів'є Даана відтворює сповнений трагедій, злетів і болю життєвий шлях легендарної французької співачки Едіт Піаф. Глядачі спостерігають за її перетворенням зі злиденної паризької дівчинки на всесвітню ікону музики, яка щиро любила та страждала на сцені й поза нею. Маріон Котіяр виконала цю роль із надзвичайною самовіддачею та буквально розчинилася в образі великої шансоньє.

"Життя в рожевому кольорі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти захоплюються неймовірним перевтіленням Маріон Котіяр, називаючи її гру справжнім тріумфом акторської майстерності. Оглядачі зазначають, що емоційна глибина та експресія акторки тримають біля екрана до фінальних титрів.

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"Закохайся в мене, якщо наважишся" (2003)

Рейтинг IMDb – 7,5

Жульєн і Софі знайомі з дитинства та мають спільну незвичну забаву – вони беруть одне одного "на слабо", виконуючи дедалі зухваліші й ризикованіші завдання. З роками дитяча гра переростає у токсичну пристрасть, яка ламає їхні долі та руйнує життя оточення.

"Закохайся в мене, якщо наважишся": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На сайті Metacritic критики хвалять яскраву хімію між Маріон Котіяр та Гійомом Кане, а також винахідливий візуальний стиль картини. Фахівці зауважують, що історія балансує на межі чорного гумору та чистої поезії, даруючи глядачам нетипову французьку казку про руйнівну силу почуттів.

"Початок" (2010)

Рейтинг IMDb – 8,8

Домінік Кобб очолює команду майстерних крадіїв, які проникають у чужі сни, аби викрадати цінні таємниці з глибин підсвідомості. Цього разу йому доручають зворотне завдання – непомітно вкорінити чужу ідею в розум спадкоємця бізнес-імперії. Однак найнебезпечнішою загрозою для місії стає проєкція покійної дружини Кобба, Мол, яку зіграла Маріон Котіяр.

"Початок": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes кіноексперти відзначають режисуру Крістофера Нолана, візуальні ефекти та моторошну присутність персонажки Котіяр. Рецензенти підкреслюють, що акторка надала фантастичному трилеру неабиякого трагізму.

"Іржа та кістка" (2012)

Рейтинг IMDb – 7,4

Дресирувальниця косаток Стефані втрачає обидві ноги внаслідок жахливого нещасного випадку під час виступу у дельфінарії. Зневірена жінка опиняється в кріслі колісному, однак несподівана зустріч з грубуватим вуличним бійцем Алі повертає їй бажання жити та боротися за своє тіло.

"Іржа та кістка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На порталі Rotten Tomatoes оглядачі одностайно відзначають акторську гру Маріон Котіяр, яка майстерно передала біль тілесної травми. Критики наголошують, що фільм вражає емоційною енергією та реалістичністю.

Кілька днів тому свій день народження святкувала Гвінет Пелтроу. З цієї нагоди ми також підготували добірку найкращих фільмів з участю акторки.