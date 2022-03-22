Ленты доступны на всех территориях с английскими субтитрами. 50 % продажи билетов перечислят для помощи Мариуполю и его жителям. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба стриминга.

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"Мариуполь, я люблю тебя": о чем рассказывает подборка фильмов

"Мариуполь, я люблю тебя" – это подборка фильмов о городе до вторжения российских войск. 4 ленты от местных режиссеров, снятые в 2017 – 2021 годах. Это истории повседневной жизни, мечты и отношения в Мариуполе под влиянием первой фазы войны в 2014 году.

В "Я и Мариуполь" режиссер Петр Армяновский, родом из Донецка, ищет город своего детства в разговорах с людьми. "Ма" Марии Стояновой – это разговор дочери и матери. Рассказывая о своей бесхитростной жизни, женщина снимает на "фотик" ролики для дочери, живущей в Киеве и которой часто не дозвониться. " Территория пустых окон" и " Диорама" мариупольки Зои Лактионовой исследуют, как война повлияла на ее город.

Постеры к фильмам / Фото прессслужбы

Что стоит знать о режиссерах картин

Петр Армяновский родился в Донецке. Ему пришлось покинуть родной город в 2014 году после российской оккупации. С момента начала войны в Донецке Петр сосредоточился на документальных фильмах. Его фильмы получали награды на Docudays UA, Open Night, Биеннале молодого искусства.

Мария Стоянова родом из Киева. Ее фильм "Ма" (2017 год) получил ряд наград на международных кинофестивалях. Мария принимала участие в программах для молодых режиссеров, таких как IDFA Academy, INDIE Lab, EAST WEST TALENT Lab, B2B DOC.

Зоя Лактионова родилась в Мариуполе. В мир документального кино она вошла как одна из героинь фильма Ма в 2017 году. Тогда фильм получил Гран-при в конкурсе MyStreetFilmsUkraine 2017 на фестивале кино и урбанистики "86". Спустя год сама Зоя приняла участие в MyStreetFilmsUkraine 2018 и победила со своим первым фильмом "Диорама".

Что известно об осаде Мариуполя

Мариуполь в осаде около трех недель. На город производят ежедневные артиллерийские обстрелы и авианалеты. Российские войска не пропускают гуманитарные конвои, из-за чего 300 000 мариупольцев оказались без еды и лекарства. Советник мэра Мариуполя сообщает, что число погибших может приближаться к 20 тысячам.