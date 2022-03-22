Стрічки доступні на всіх територіях з англійськими субтитрами. 50 % з продажу квитків перерахують для допомоги Маріуполю та його мешканцям. Про це 24 каналу повідомила пресслужба стрімінгу.

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"Маріуполь, я люблю тебе": про що розповідає добірка фільмів

"Маріуполь, я люблю тебе" – це добірка фільмів про місто до вторгнення російських військ. 4 стрічки від місцевих режисерів, зняті у 2017 – 2021 роках. Це історії повсякденного життя, мрій і стосунків у Маріуполі під впливом першої фази війни у 2014.

У "Я і Маріуполь" режисер Пьотр Армяновський, що родом з Донецька, шукає місто свого дитинства у розмовах з людьми. "Ма" Марії Стоянової – це розмова дочки й матері. Розказуючи про своє нехитре життя, жінка знімає на "фотік" ролики для дочки, яка живе в Києві і якій часто не додзвонитися. "Територія пустих вікон" та "Діорама" маріупольки Зої Лактіонової досліджують, як війна вплинула на її місто.

Постери до фільмів / фото пресслужби

Що варто знати про режисерів картин

Пьотр Армяновський народився в Донецьку. Йому довелося покинути рідне місто у 2014 році після російської окупації. З моменту початку війни в Донецьку Петро зосередився на документальних фільмах. Його стрічки отримували нагороди на Docudays UA, Open Night, Бієнале молодого мистецтва.

Марія Стоянова родом з Києва. Її фільм "Ма" (2017 рік) отримав низку нагород на міжнародних кінофестивалях. Марія брала участь у програмах для молодих режисерів, таких як IDFA Academy, INDIE Lab, EAST WEST TALENT Lab, B2B DOC.

Зоя Лактіонова народилася в Маріуполі. У світ документального кіно вона увійшла як одна з героїнь фільму "Ма" у 2017 році. Тоді стрічка отримала Гран-прі у конкурсі MyStreetFilmsUkraine 2017 на фестивалі кіно та урбаністики "86". Через рік сама Зоя взяла участь у MyStreetFilmsUkraine 2018 і перемогла зі своїм першим фільмом "Діорама".

Що відомо про облогу Маріуполя

Маріуполь перебуває в облозі близько трьох тижнів. На місто здійснюють щоденні артилерійські обстріли та авіанальоти. Російські війська не пропускають гуманітарні конвої, через що 300 000 маріупольців опинилися без їжі та ліків. Радник мера Маріуполя повідомляє, що кількість загиблих може наближатися до 20 000.

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