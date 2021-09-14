Что известно о сюжете сериала "Соколиный глаз"

События сериала разворачиваются в рождественском Нью-Йорке уже после того, как Мстителям удалось побороть щелчок Таноса. Похоже, теперь они празднуют победу: в трейлере появляется что-то вроде мюзикла с Мстителями.

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К своей роли снова вернется Джереми Реннер. Клинт Бартон знакомится с талантливой лучницей Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд) и выясняет, что она не только отлично стреляет, но и прекрасно находит себе проблемы. По сюжету Клинт Бартон будет воспитывать себе преемницу. Также ожидается появление героини Флоренс Пью, сыгравшей в "Черной вдове".

Первый трейлер "Соколиного глаза": смотрите видео онлайн

Сериал "Соколиный Глаз" станет четвертым по счету сериалом MCU для платформы Disney Plus после таких проектов:

"ВандаВижн";

"Сокол и Зимний Солдат" 4

и "Локи".

Следующие на очереди:

Ms. Marvel;

Moon Knight;

She-Hulk;

та Secret Invasion.



Постер сериала "Соколиный глаз" / Disney+

Премьера первого эпизода "Соколиного глаза" состоится 24 ноября 2021 года эксклюзивно на Disney+. Всего в сезон войдет восемь эпизодов. Сериал не получит продолжения, в отличие от "Локи", который продлили на второй сезон.