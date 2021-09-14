Что известно о сюжете сериала "Соколиный глаз"

События сериала разворачиваются в рождественском Нью-Йорке уже после того, как Мстителям удалось побороть щелчок Таноса. Похоже, теперь они празднуют победу: в трейлере появляется что-то вроде мюзикла с Мстителями.

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К своей роли снова вернется Джереми Реннер. Клинт Бартон знакомится с талантливой лучницей Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд) и выясняет, что она не только отлично стреляет, но и прекрасно находит себе проблемы. По сюжету Клинт Бартон будет воспитывать себе преемницу. Также ожидается появление героини Флоренс Пью, сыгравшей в "Черной вдове".

Первый трейлер "Соколиного глаза": смотрите видео онлайн

Сериал "Соколиный Глаз" станет четвертым по счету сериалом MCU для платформы Disney Plus после таких проектов:

  • "ВандаВижн";
  • "Сокол и Зимний Солдат" 4
  • и "Локи".

Следующие на очереди:

  • Ms. Marvel;
  • Moon Knight;
  • She-Hulk;
  • та Secret Invasion.

Постер
Постер сериала "Соколиный глаз" / Disney+