Що відомо про сюжет серіалу "Соколине око"

Події серіалу розгортаються в різдвяному Нью-Йорку вже після того, як Месникам вдалося побороти клацання Таноса. Схоже, тепер вони святкують перемогу: у трейлері з'являється щось на зразок мюзиклу з Месниками.

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До своєї ролі знову повернеться Джеремі Реннер. Клінт Бартон знайомиться з талановитою лучницею Кейт Бішоп (Гейлі Стейнфілд) і з'ясовує, що вона не лише відмінно стріляє, але й чудово знаходить собі проблеми. За сюжетом Клінт Бартон буде виховувати собі наступницю. Також очікується поява героїні Флоренс П'ю, яка зіграла у "Чорній вдові".

Перший трейлер "Соколиного ока": дивіться відео онлайн

Серіал "Соколине Око" стане четвертим за рахунком серіалом MCU для платформи Disney Plus після таких проєктів:

"ВандаВіжн";

"Сокіл та Зимовий Солдат"4

та "Локі".

Наступні на черзі:

Ms. Marvel;

Moon Knight;

She-Hulk;

та Secret Invasion.



Постер серіалу "Соколине око" / Disney+

Прем'єра першого епізоду "Соколиного ока" відбудеться 24 листопада 2021 року ексклюзивно на Disney +. Загалом в сезон увійде вісім епізодів. Серіал не отримає продовження, на відміну від "Локі", який продовжили на другий сезон.