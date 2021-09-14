Що відомо про сюжет серіалу "Соколине око"
Події серіалу розгортаються в різдвяному Нью-Йорку вже після того, як Месникам вдалося побороти клацання Таноса. Схоже, тепер вони святкують перемогу: у трейлері з'являється щось на зразок мюзиклу з Месниками.
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До своєї ролі знову повернеться Джеремі Реннер. Клінт Бартон знайомиться з талановитою лучницею Кейт Бішоп (Гейлі Стейнфілд) і з'ясовує, що вона не лише відмінно стріляє, але й чудово знаходить собі проблеми. За сюжетом Клінт Бартон буде виховувати собі наступницю. Також очікується поява героїні Флоренс П'ю, яка зіграла у "Чорній вдові".
Перший трейлер "Соколиного ока": дивіться відео онлайн
Серіал "Соколине Око" стане четвертим за рахунком серіалом MCU для платформи Disney Plus після таких проєктів:
- "ВандаВіжн";
- "Сокіл та Зимовий Солдат"4
- та "Локі".
Наступні на черзі:
- Ms. Marvel;
- Moon Knight;
- She-Hulk;
- та Secret Invasion.
Постер серіалу "Соколине око" / Disney+