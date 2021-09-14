Marvel показала первый трейлер сериала "Соколиный глаз": чем поразило видео
Источник:24 канал
Киностудия Marvel Studios опубликовала первый трейлер нового сериала "Соколиный глаз". Шоу станет последним для студии в 2021 году.
Что известно о сюжете сериала "Соколиный глаз"
События сериала разворачиваются в рождественском Нью-Йорке уже после того, как Мстителям удалось побороть щелчок Таноса. Похоже, теперь они празднуют победу: в трейлере появляется что-то вроде мюзикла с Мстителями.
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К своей роли снова вернется Джереми Реннер. Клинт Бартон знакомится с талантливой лучницей Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд) и выясняет, что она не только отлично стреляет, но и прекрасно находит себе проблемы. По сюжету Клинт Бартон будет воспитывать себе преемницу. Также ожидается появление героини Флоренс Пью, сыгравшей в "Черной вдове".
Первый трейлер "Соколиного глаза": смотрите видео онлайн
Сериал "Соколиный Глаз" станет четвертым по счету сериалом MCU для платформы Disney Plus после таких проектов:
- "ВандаВижн";
- "Сокол и Зимний Солдат" 4
- и "Локи".
Следующие на очереди:
- Ms. Marvel;
- Moon Knight;
- She-Hulk;
- та Secret Invasion.
Постер сериала "Соколиный глаз" / Disney+