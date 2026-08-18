Как сообщает pagesix, на презентации Disney D23 был объявлен часть актерского состава. Сэди Синк вернется к роли Джин Грей, а Инде Наварретт сыграет Роуг. Между тем Адам Драйвер примерит образ Натанаэля Милбери – альтер эго злодея Мистера Синистера.



Интересно, что Адам Драйвер не приехал на презентацию лично, а вышел на связь из пустого павильона Pinewood Studios в Лондоне. Актер пошутил, что когда Файги сказал ему "прийти на "Людей Икс", он буквально понял это как "прийти на съемочную площадку".

Новый звездный состав фильма "Люди Икс" / Фото Getty Images

К команде также присоединились Кит Коннор в роли Циклопа, Майя Бойд в роли Шторм, Кристофер Эбботт в роли Профессора Икс и Самара Уивинг в роли Эммы Фрост.

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И это еще не весь список – Marvel прямо намекнула, что актерский состав будет больше. Так что сюрпризов, похоже, хватит. Похоже, студия решила собрать всех любимых мутантов в одном месте – чтобы фанаты точно не успели по ним соскучиться.

Премьера нового фильма "Люди Икс" запланирована на 5 мая 2028 года. До этого мутанты еще появятся в "Мстители: Судный день", где встретятся со знакомыми фанатам героями из предыдущих фильмов.

Кстати, вышел трейлер "Верити" – экранизации популярного романа Коллин Гувер. В главных ролях – Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Гартнетт.