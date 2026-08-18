Як повідомляє pagesix, на презентації Disney D23 оголосили частину акторського складу. Седі Сінк повернеться до ролі Джин Ґрей, а Інде Наварретт зіграє Роуґ. Тим часом Адам Драйвер приміряє образ Натанаеля Мілбері – альтер его лиходія Містера Сіністера.



Цікаво, що Адам Драйвер не приїхав на презентацію особисто, а вийшов на зв’язок із порожнього павільйону Pinewood Studios у Лондоні. Актор пожартував, що коли Файгі сказав йому "прийти на "Людей Ікс", він буквально зрозумів це як "прийти на знімальний майданчик".

Новий зірковий склад фільму "Люди Ікс" / Фото Getty Images

До команди також приєдналися Кіт Коннор у ролі Циклопа, Мая Бойд як Шторм, Крістофер Ебботт як Професор Ікс і Самара Вівінґ у ролі Емми Фрост.

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І це ще не весь список – Marvel прямо натякнула, що каст буде більшим. Тож сюрпризів, схоже, вистачить. Схоже, студія вирішила зібрати всіх улюблених мутантів в одному місці – аби фанати точно не встигли за ними скучити.

Прем’єра нового "Людей Ікс" запланована на 5 травня 2028 року. До цього мутанти ще з’являться у "Месники: Судний день", де зустрінуться зі знайомими фанатам героями з попередніх фільмів.

До речі, вийшов трейлер "Вериті" – екранізації популярного роману Коллін Гувер. У головних ролях – Енн Гетевей, Дакота Джонсон і Джош Гартнетт.