На данный момент новый фильм франшизы собрал более 70 миллионов долларов в мировом прокате. Такие слабые кассовые сборы можно объяснить релизом на стриминговом сервисе HBO Max одновременно с премьерой в кинотеатрах.
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Стоит ли ждать "Матрица 5"
Ранее в разговоре с журналом Empire Magazine Ривз высказался относительно будущей "Матрицы 5". По мнению актера, продолжения "Воскресения" не будет.
В то же время в интервью изданию Collider продюсер "Матрицы: Воскресение" Джеймс МакТиг рассказал, что Warner Bros. планирует выбрать другого режиссера для продолжения франшизы, если Лана откажется от должности.
Он привел пример Marvel и вселенную "Человека-паука". По словам Джеймса, всегда можно продолжать франшизы только из-за возможности заработать деньги, а также рассказать зрителям что-то новое. Пока неизвестно, кто станет режиссером пятой "Матрицы", но похоже, что эта киновселенная все-таки получит продолжение.
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Стоит отметить, что несмотря на низкие сборы в прокате Warner Bros. также опирается на показатели стриминговой платформы HBO Max, а там результаты могут быть достаточно удовлетворительные и даже блестящие, что позволит компании без лишних преград выпустить, как пятую часть так и будущие продолжения.