На даний момент новий фільм франшизи зібрав понад 70 мільйонів доларів у світовому прокаті. Такі слабкі касові збори можна пояснити релізом на стрімінговому сервісі HBO Max одночасно з прем'єрою у кінотеатрах.

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Чи варто чекати "Матриця 5"

Раніше у розмові з журналом Empire Magazine Рівз висловився щодо майбутньої "Матриці 5". На думку актора, продовження "Воскресіння" не буде.

Водночас в інтерв'ю виданню Collider продюсер "Матриці: Воскресіння" Джеймс МакТіг розповів, що Warner Bros. планує обрати іншого режисера для продовження франшизи, якщо Лана відмовиться від посади.

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Він навів приклад Marvel і всесвіт "Людини-павука". За словами Джеймса, завжди можна продовжувати франшизи лише через можливість заробити гроші, а також розповісти глядачам щось нове. Поки невідомо, хто стане режисером п'ятої "Матриці", але схоже, що цей кіновсесвіт таки отримає продовження.

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Варто зазначити, що попри низькі збори у прокаті Warner Bros. також опирається на показники стримінгової платформи HBO Max, а там результати можуть бути достатньо задовільні і навіть блискучі, що дасть змогу компанії без зайвих перепон випустити, як п'яту частину так і майбутні продовження.