"Матрица 5" увидит свет даже без Ланы Вачовски: Warner Bros. настроены решительно

Работа над следующей уже пятой частью "Матрицы" зависела от того, согласится ли Лана Вачовски режиссировать проект. Теперь стало известно, что "Матрица 5" увидит свет независимо от ее участия.

На данный момент новый фильм франшизы собрал более 70 миллионов долларов в мировом прокате. Такие слабые кассовые сборы можно объяснить релизом на стриминговом сервисе HBO Max одновременно с премьерой в кинотеатрах.

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Стоит ли ждать "Матрица 5"

Ранее в разговоре с журналом Empire Magazine Ривз высказался относительно будущей "Матрицы 5". По мнению актера, продолжения "Воскресения" не будет.

В то же время в интервью изданию Collider продюсер "Матрицы: Воскресение" Джеймс МакТиг рассказал, что Warner Bros. планирует выбрать другого режиссера для продолжения франшизы, если Лана откажется от должности.

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Он привел пример Marvel и вселенную "Человека-паука". По словам Джеймса, всегда можно продолжать франшизы только из-за возможности заработать деньги, а также рассказать зрителям что-то новое. Пока неизвестно, кто станет режиссером пятой "Матрицы", но похоже, что эта киновселенная все-таки получит продолжение.

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Стоит отметить, что несмотря на низкие сборы в прокате Warner Bros. также опирается на показатели стриминговой платформы HBO Max, а там результаты могут быть достаточно удовлетворительные и даже блестящие, что позволит компании без лишних преград выпустить, как пятую часть так и будущие продолжения.