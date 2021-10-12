Звезда заявила, что сожалеет о том, что отказалась от роли в культовой ленте "Матрица". По ее мнению, это, возможно, один из лучших фильмов, когда-либо снятых.

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Я также отказалась от роли в "Матрице". Вы можете в это поверить? Я хотела убить себя. Крошечная часть меня жалеет только об этом единственном моменте в моей жизни,

– заявила поп-дива, имея в виду, вероятнее всего, главного женского персонажа Тринити, которую в итоге сыграла Кэрри-Энн Мосс.

Мадонна вспомнила также о ролях в скандальной картине Showgirls и американском фильме Тома Бертона "Бэтмен возвращается". Певица призналась, что сделала правильный выбор. Showgirls стал культовой классикой, а вот с Женщиной-Кошкой интереснее: за эту роль Мишель Пфайффер номинировалась на премию MTV как самая желанная женщина", но на ее месте могла быть сама Мадонна.

Я видела обе картины и жалею, что отказалась от Женщины-Кошки, это было довольно жестоко,

– заявила она.

"Матрица", "Бэтмен возвращается", "Шоугелз": от каких ролей в фильмах отказалась Мадонна : смотрите видео