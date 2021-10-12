Зірка заявила, що шкодує про те, що відмовилася від ролі у культовій стрічці "Матриця". На її думку, це, можливо, один з найкращих фільмів, коли-небудь знятих.
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Я також відмовилася від ролі у "Матриці". Ви можете у це повірити? Я хотіла вбити себе. Крихітна частина мене шкодує тільки про цей єдиний момент у моєму житті,
– заявила поп-діва, маючи на увазі, найімовірніше, головного жіночого персонажа Трініті, яку в результаті зіграла Керрі-Енн Мосс.
Я бачила обидві картини й шкодую, що відмовилася від Жінки-Кішки, це було досить жорстоко,
– заявила вона.
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