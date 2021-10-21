Рейтинг R означает, что зрителей моложе 17-ти лет будут допускать к просмотру только в сопровождении родителей или взрослого опекуна. Напомним, с таким же ограничением выходили и предыдущие части кинофраншизы.
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Основой сюжета четвертого фильма "Матрицы" стало продолжение линии противостояния главных героев предыдущих фильмов с миром компьютерной матрицы, которая установила контроль над планетой. "Матрица: Перезагрузка "на протяжении 13 лет оставалась самым кассовым фильмом с рейтингом R: его смогли обойти только "Джокер" и две части "Дэдпула".
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова сыграли свои роли Нео и Тринити. Также в фильме сыграли такие актеры:
- Яхья Абдул-Матин II;
- Приянка Чопра Джонас;
- Джонатан Грофф;
- Нил Патрик Харрис;
- Джессика Хенвик;
- Кристина Риччи;
- Тельма Хопкинс;
- Эрендира Ибарра;
- Тоби Онвумере;
- Макс Римельт;
- Брайан Дж. Смит;
- Пинкетт Смит.
"Матрица: Воскрешение" 2021: смотрите трейлер фильма