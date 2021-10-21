Рейтинг R означає, що глядачів молодше 17-ти років допускатимуть до перегляду лише у супроводі батьків або дорослого опікуна. Нагадаємо, з таким самим обмеженням виходили й попередні частини кінофраншизи.
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Основою сюжету четвертого фільму "Матриці" стало продовження лінії протистояння головних героїв попередніх фільмів зі світом комп'ютерної матриці, яка встановила контроль над планетою. "Матриця: Перезавантаження" упродовж 13 років залишалася найкасовішим фільмом з рейтингом R: її змогли обійти тільки "Джокер" і дві частини "Дедпула".
Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс знову зіграли свої ролі Нео та Трініті. Також у фільмі зіграли такі актори:
- Яг'я Абдул-Матін II;
- Пріянка Чопра Джонас;
- Джонатан Ґрофф;
- Ніл Патрік Гарріс;
- Джессіка Генвік;
- Крістіна Річчі;
- Тельма Гопкінс;
- Ерендира Ібарра;
- Тобі Онвумере;
- Макс Рімельт;
- Брайан Дж. Сміт;
- Пінкетт Сміт.
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