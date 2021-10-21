Рейтинг R означає, що глядачів молодше 17-ти років допускатимуть до перегляду лише у супроводі батьків або дорослого опікуна. Нагадаємо, з таким самим обмеженням виходили й попередні частини кінофраншизи.

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Основою сюжету четвертого фільму "Матриці" стало продовження лінії протистояння головних героїв попередніх фільмів зі світом комп'ютерної матриці, яка встановила контроль над планетою. "Матриця: Перезавантаження" упродовж 13 років залишалася найкасовішим фільмом з рейтингом R: її змогли обійти тільки "Джокер" і дві частини "Дедпула".

Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс знову зіграли свої ролі Нео та Трініті. Також у фільмі зіграли такі актори:

Яг'я Абдул-Матін II;

Пріянка Чопра Джонас;

Джонатан Ґрофф;

Ніл Патрік Гарріс;

Джессіка Генвік;

Крістіна Річчі;

Тельма Гопкінс;

Ерендира Ібарра;

Тобі Онвумере;

Макс Рімельт;

Брайан Дж. Сміт;

Пінкетт Сміт.

"Матриця: Воскресіння" 2021: дивіться трейлер фільму