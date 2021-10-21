"Матрица: Воскрешение" получила рейтинг R за насилие и нецензурную лексику

21 октября 2021 , 16:00
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Collider

Американская ассоциация (Motion Picture Association) выдала "взрослый" прокатный рейтинг R четвертой части культовой франшизы "Матрица". Фильм выйдет на экраны в декабре 2022 года.

Рейтинг R означает, что зрителей моложе 17-ти лет будут допускать к просмотру только в сопровождении родителей или взрослого опекуна. Напомним, с таким же ограничением выходили и предыдущие части кинофраншизы.

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Основой сюжета четвертого фильма "Матрицы" стало продолжение линии противостояния главных героев предыдущих фильмов с миром компьютерной матрицы, которая установила контроль над планетой. "Матрица: Перезагрузка "на протяжении 13 лет оставалась самым кассовым фильмом с рейтингом R: его смогли обойти только "Джокер" и две части "Дэдпула".

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова сыграли свои роли Нео и Тринити. Также в фильме сыграли такие актеры:

  • Яхья Абдул-Матин II;
  • Приянка Чопра Джонас;
  • Джонатан Грофф;
  • Нил Патрик Харрис;
  • Джессика Хенвик;
  • Кристина Риччи;
  • Тельма Хопкинс;
  • Эрендира Ибарра;
  • Тоби Онвумере;
  • Макс Римельт;
  • Брайан Дж. Смит;
  • Пинкетт Смит.

"Матрица: Воскрешение" 2021: смотрите трейлер фильма

 

Автор: Наталія Гулій