Диснеевские персонажи и отказ от сюжета Леси Украинки: обзор мультфильма "Мавка"

2 марта в кинотеатрах состоялась долгожданная премьера мультфильма "Мавка. Лесная песня". Уже в первый уик-энд этот анимационный фильм собрал аншлаги во всех городах Украины. Мы тоже побывали на премьере и делимся своими впечатлениями.

Действительно ли Мавка похожа на диснеевскую принцессу и почему стоит посмотреть этот мультфильм – узнайте в материале 24 Канала.

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Работа над мультфильмом началась еще в 2015 году. В течение этих восьми лет создатели меняли сюжет, вид главных героев, однако им все-таки удалось порадовать украинцев качественным продуктом, который можно смело презентовать в мире.

Является ли мультфильм экранизацией произведения Леси Украинки

Идя на "Мавку", ожидаем увидеть экранизацию легендарной драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня", однако от произведения в этом мультфильме остались разве что имена главных героев. Ну и в мультфильме упоминается, что события происходят на Волыни, однако анимация очень условно передала тамошнюю природу, ведь у "Мавцы" есть горный ландшафт, а на Волыни гор нет.

Леся Украинка в своей "Лесной песне" рассказала историю любви Мавки и сельской музыки Лукаша, который предал любовь и потерял музыкальный талант. А ради таланта Лукаша Мавка отдала свою жизнь. Однако в кинотеатрах вы увидите совсем другую историю. Создатели анимационного фильма показали противопоставление мира природы и цивилизации, которые могут объединить только настоящую любовь – Мавки и Лукаша. А вот какой конец этой истории – узнаете во время просмотра.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер мультфильма

Похожа ли Мавка на диснеевскую принцессу

После премьеры вышло уже много обзоров и рецензий на мультфильм. В них "Мавку" сравнивают с диснеевскими принцессами. И сходство есть.

Образ Мавки действительно необычен и совсем не похож на тот, который представляешь при прочтении "Лесной песни". Поскольку это современный анимационный фильм, то в нем можно увидеть элементы, которые присущи и лентам этого жанра. В частности, именно мультфильмам Диснея, на которые и ориентировались создатели "Мавки".

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А что с другими персонажами "Мавки"

Еще в трейлере можно увидеть облик Мавки и других персонажей. Все они напоминают игрушечных персонажей, похожие на те, которые привыкли видеть дети в других мультфильмах. И не удивительно, ведь именно дети являются главными зрителями. Посмотрев мультик в кинотеатре, они точно захотят пересмотреть его снова, захотят иметь в своей коллекции такие игрушки. Поэтому, вероятно, использование анимации, напоминающей диснеевский мультфильм, имеет еще и маркетинговую сторону.

Группа "ДахаБраха" в мультфильме сыграла сельских музыкантов и на экране музыканты действительно похожи сами на себя.

Селяны, Кылына и Фрол очень напоминают малороссов.

В персонажах двух братьев-титушек отчетливо виднеется аллюзия на братьев Кличко.

А рысь больше похожа на льва.



Персонажи "Мавки" / Фото из фейсбука мультфильма

Украинский шоубизнес в озвучке "Мавки"

Еще задолго до премьеры было известно, что к озвучиванию "Мавки" присоединилось немало украинских звезд. В частности, главную героиню озвучила известная актриса Наталья Денисенко. Это отличный ход для популяризации ленты.



Наталья Денисенко озвучила Мавку / Фото из фейсбука мультфильма

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Для кого создали "Мавку. Лесную песню"

В первый уик-энд проката в кинотеатрах Украины был безумный ажиотаж. Залы были заполнены детьми, которые полтора часа, затаив дыхание, смотрели один из лучших украинских мультиков. Смеялись и плакали даже взрослые. Десятки тысяч семей уже посмотрели "Мавку". Это отличный вариант не только для того, чтобы провести время вместе, но и отвлечься от ужасов войны.

Итак, если вы еще не видели "Мавку" – айда в кинотеатры!