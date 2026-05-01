Еще один новый украинский фильм вышел на Netflix
- Украинский фильм "Мавка. Настоящий миф" теперь доступен на Netflix; режиссер – Екатерина Царик.
- Главные роли исполнили Арина Бочарова и Иван Довженко, а саундтрек создали YAKTAK и KOLA.
22 февраля 2026 года состоялась премьера украинского романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф", режиссером которого стала Екатерина Царик, а во всеукраинский прокат фильм вышел 1 марта.
Отныне лента "Мавка. Настоящий миф" доступна для просмотра на платформе Netflix.
О чем фильм "Мавка. Настоящий миф"?
События фильма, снятого по мотивам украинской мифологии, разворачиваются в современном мире, где раз в четыре года появляются опасные мифические существа – русалки и мавки.
В это время в лес прибывают студенты-биологи, чтобы провести научную экспедицию. Один из них, Лукьян, встречает там Мавку, однако парень не догадывается, что она – мифическое существо.
Мавка решается нарушить законы темного леса. Она должна погубить Лукьяна, а взамен влюбляется в него. Однако темные пытаются сделать так, чтобы девушка осталась на их стороне.
"Мавка. Настоящий миф": смотрите онлайн трейлер фильма
Кто снялся в фильме?
Главные роли сыграли Арина Бочарова (Мавка) – актриса Львовского академического театра имени Леся Курбаса и Иван Довженко (Лукьян), известный по сериалу "Кофе с кардамоном. Сила земли" и фильмом "На драйве".
К актерскому составу также присоединились:
- Вячеслав Довженко
- Эдуард Поляков
- Анастасия Янкова
- Полина Зеленская
- Максим Гаевский
- Паола Элизабет Джим
- Александр Соколов
- Андрей Подлесный
- Маргарита Гура
- Олеся Романова
- Юлия Буйновская
- Роксолана Валивоц и другие
Для Ивана Довженко роль Лукьяна – это дебют в полнометражном кино. В интервью Общественному актер отметил, что "Мавка. Настоящий миф" – это совершенно новая история, из драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" создатели фильма взяли только основу, заменили даже имена героев.
Я бы очень советовал посмотреть ленту. Во-первых, стоит сходить, потому что это украинский кинематограф. Мы должны поддерживать свое: смотреть, хвалить или критиковать, чтобы индустрия двигалась дальше, а мы набивали руку. Во-вторых, это очень хорошая, романтическая история. Это одно из первых фэнтези такого большого масштаба, невероятно красивое кино с большим количеством красивых кадров,
– делился Довженко.
Саундтрек к романтическому фэнтези создали YAKTAK и KOLA. Песня получила название "На беззвучный".
YAKTAK и KOLA – "На беззвучный": смотрите видео онлайн
Какие украинские фильмы выйдут на Netflix в мае?
"Когда ты расстанешься?" (13 мая) – продолжение украинской комедии "Когда ты выйдешь замуж?" с Натальей Денисенко, Тарасом Цимбалюком и Антониной Хижняк в главных ролях.
"Все оттенки соблазна" (6 мая) – исторически-эротический триллер от режиссера Ирины Громоздой, кинодебют Владимира Дантеса. Партнершей певца в фильме стала Елена Лавренюк.