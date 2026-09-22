Как сообщает justjared, Мэг и актер Деннис Квейд поженились в 1991 году, а развелись в 2001-м. Джек – их единственный общий ребенок. Впоследствии Райан также стала мамой дочери Дейзи, которой сейчас 21 год.





Мег Райан с сыном Джеком / Фото Getty Images



Если кто-то до сих пор представляет Джека Квейда лишь как "вот того самого сына Мэг Райан и Денниса Квейда", пора обновить информацию.Актер стал одной из главных звезд сериала "Парни", где играет Хьюи Кэмпбелла.

А еще Джек уже женат

В апреле 2026 года Джек Квейд женился на своей коллеге по сериалу Клаудии Думит. Свадьбу пара отпраздновала в Сиднее, Австралия.

Их впервые стали связывать романтические отношения еще в 2022 году, когда папарацци заметили актеров вместе в Сиднее. Позже они уже не особо пытались скрываться от камер.

У Мэг Райан есть еще дочь

Джек – не единственный ребенок актрисы. Мэг также воспитывает 21-летнюю дочь Дейзи, которую она удочерила в 2006 году.

Сама Рада в последние годы ведет довольно закрытый образ жизни и значительно реже появляется перед камерами, чем в период своей безумной популярности в 90-х и в начале 2000-х.

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Именно поэтому новые фото актрисы вместе с сыном и привлекли столько внимания. Девять лет без совместного появления на красной дорожке – для Голливуда это практически геологическая эпоха.

Не так давно на публике со своим сыном появилась звезда сериала "Друзья".