Як повідомляє justjared, Мег і актор Денніс Квейд одружилися у 1991 році, а розлучилися у 2001-му. Джек – їхня єдина спільна дитина. Згодом Раян також стала мамою доньки Дейзі, якій зараз 21 рік.





Мег Раян з сином Джеком / Фото Getty images



Якщо хтось досі представляє Джека Квейда лише як "того самого сина Мег Раян і Денніса Квейда", час оновити інформацію.Актор став однією з головних зірок серіалу "Хлопаки/ Хлопці", де грає Г’юї Кемпбелла.

А ще Джек уже одружений

У квітні 2026 року Джек Квейд одружився зі своєю колегою по серіалу Клаудією Думіт. Весілля пара провела у Сіднеї, Австралія.

Їх уперше почали пов’язувати романтичні стосунки ще у 2022 році, коли папараці помітили акторів разом у Сіднеї. Пізніше вони вже не надто намагалися ховатися від камер.

У Мег Раян є ще донька

Джек – не єдина дитина акторки. Мег також виховує 21-річну доньку Дейзі, яку вона удочерила у 2006 році.

Сама Раян останніми роками веде досить закритий спосіб життя і значно рідше з'являється перед камерами, ніж у період своєї шаленої популярності у 90-х та на початку 2000-х.

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Саме тому нові фото акторки разом із сином і викликали стільки уваги. Дев'ять років без спільної червоної доріжки – для Голлівуду це практично геологічна епоха.

Не так давно на публіці зі своїм сином з’явилась зірка серіалу "Друзі".