Осеннее настроение гарантировано: 3 мелодрамы, которые стоит посмотреть этой осенью
Осень – это когда вдруг хочется укутаться в плед, сварить кофе, включить старое кино и хотя бы на два часа забыть обо всех дедлайнах. Особенно если в кадре Нью-Йорк, желтая листва, пальто и люди, которые непременно влюбляются именно тогда, когда это менее всего кстати.
24 Канал подобрал три фильма, которые идеально подходят для такого настроения. Здесь и романтика, и немного магии, и классическая киношная фраза "ну почему они просто не могут поговорить друг с другом?".
"Вам письмо"
Год: 1998
Жанр: романтическая комедия, мелодрама, драма
IMDb: 6,7
"Вам письмо" / Фото imdb
Кэтлин Келли владеет небольшим книжным магазином, а Джо Фокс – владелец большой сети книжных магазинов, которая угрожает ее бизнесу. В реальной жизни они терпеть друг друга не могут, зато в интернете, не зная настоящих имен, постепенно влюбляются.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes они особенно отмечали химию между Томом Хэнксом и Мэг Райан, а зрители и сегодня называют фильм милым, уютным и прекрасным способом увидеть Нью-Йорк совершенно другой эпохи.
"Практическая магия"
Год: 1998
Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, драма
IMDb: 6,4
"Практическая магия" / Фото imdb
Сестры Салли и Джиллиан Оуэнс происходят из семьи ведьм и пытаются вести обычную жизнь. Но семейное проклятие, неудачная любовь и один очень проблемный мужчина заставляют их вспомнить, что магия в семье – не просто декоративный элемент.
Что говорят критики: в свое время они были строги и дали фильму всего 30% на Rotten Tomatoes, но зрителям фильм точно понравился – оценка аудитории составляет 73%. Сегодня картина имеет настоящий культовый статус, а фанаты особенно ценят ее за атмосферу, сестринскую связь и тот самый уютный настрой старого дома, где свечей почему-то всегда больше, чем здравого смысла.
"Осень в Нью-Йорке"
Год: 2000
Жанр: мелодрама, романтическая драма
IMDb: 5,6
Уильям Кин – взрослый мужчина с репутацией убежденного холостяка. Но встреча с молодой Шарлоттой меняет его отношение к любви. И тут, конечно, жизнь решает добавить в романтическую историю немного драмы – ведь просто счастливого финала, очевидно, было бы недостаточно.
Что говорят критики: они не слишком пощадили фильм – 20% на Rotten Tomatoes. В то же время более половины зрителей Rotten Tomatoes оценили картину положительно, так что если вам нужны красивый Нью-Йорк, осенние пейзажи, Ричард Гир, Вайнона Райдер и возможность немного поплакать – оценки критиков можно пережить.
Кстати, если коротких фильмов вам недостаточно, мы собрали подборку культовых картин, которые длятся более 3 часов. Идеальный вариант для вечера, когда планов нет, а запаса времени – вдруг целая эпоха.