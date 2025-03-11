Бывают случаи, когда мемы из фильма становятся популярнее оригинала. 24 Канал расскажет о самых известных шутках из фильмов, которые уже стали культовыми.

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Смех Леонардо Ди Каприо

Сотрудничество Квентина Тарантино и Леонарда Ди Каприо гарантирует появление новых мемов. Фильм "Джанго свободный" стал довольно популярным среди киноманов, но мем с главным актером стал знаковым для многих пользователей соцсетей и стал популярнее из-за фильма. В этой сцене персонаж Ди Каприо делает остроумный комментарий и смеется.

Мем с Леонардо Ди Каприо: видео

Снисходительно-высокомерный Вилли Вонка

Вилли Вонка – эксцентричный и странный персонаж. Наиболее популярным стал фильм, где его роль исполняет Джонни Депп. И в поп-культуре остается популярным мем с Джином Уайлдером. Фильм 50-летней давности "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" вышел довольно пугающим и тревожным, но изображение главного персонажа до сих пор могут использовать для саркастического упрека или высмеивания чьих-то слов.



Мем с Вилли Вонкой / Кадр из фильма

Шокированный Дуэйн Джонсон за рулем

Чтобы использовать этот мем, даже необязательно знать его контекст или даже название ленты. Но это одно из самых смешных изображений Дуэйна Джонсона в кино, которое появилось еще до того, как он стал кинозвездой. В фильме "Ведьмина гора" он сыграл таксиста-неудачника Джека Бруно, который однажды увидел на заднем сиденье детей с паранормальными способностями. Его выражение лица не смогло остаться без внимания пользователей.

Мем с Дуэйном Джонсоном: видео

Беззаботный Джеймс Франко

Братья Коэны создали множество культовых фильмов, кадры из которых часто становились мемами. Но вестерн "Баллада Бастера Скраггса" не сравнится по популярности с мемом, который родился с лица Джеймса Франко. Его персонаж с петлей на шее беззаботно спрашивает: "Впервые?". Дело в том, что в фильме он уже пережил повешение и был уверен, что сделает это во второй раз.



Мем с Джеймсом Франко / Кадр из фильма

И снова Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо настолько экспрессивный, что каждая сцена в кино с его участием может стать мемом. И кадр из фильма "Однажды в Голливуде" стал вирусным и используется до сих пор многими пользователями. В оригинальной сцене персонаж взволнованно показывает на телевизор, ведь сейчас он должен появиться на экране.

Мем с Леонардо Ди Каприо: видео

Заметим, если вы любите весело провести время за просмотром фильма, обратите внимание на подборку самых популярных комедий Netflix. Эти ленты подарят удачный вечер, особенно если смотреть их с друзьями.