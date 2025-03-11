Бувають випадки, коли меми з фільму стають популярнішими за оригінал. 24 Канал розповість про найвідоміші жарти з фільмів, які вже стали культовими.

Дивіться також Подарують затишний і теплий вечір: 3 найкращі фільми для весняного настрою

Сміх Леонардо Ді Капріо

Співпраця Квентіна Тарантіно та Леонарда Ді Капріо гарантує появу нових мемів. Фільм "Джанго вільний" став доволі популярним серед кіноманів, але мем з головним актором став знаковим для багатьох користувачів соцмереж і знав популярнішим через фільм. У цій сцені персонаж Ді Капріо робить дотепний коментар та сміється.

Мем з Леонардо Ді Капріо: відео

Поблажливо-зверхній Віллі Вонка

Віллі Вонка – ексцентричний та дивакуватий персонаж. Найбільш популярним став фільм, де його роль виконує Джонні Депп. Та в попкультурі залишається популярним мем з Джином Вайлдером. Фільм 50-річної давності "Віллі Вонка і шоколадна фабрика" вийшов доволі лякливим і тривожним, але зображення головного персонажа досі можуть використовувати для саркастичного закиду чи висміювання чиїхось слів.



Мем з Віллі Вонкою / Кадр з фільму

Шокований Двейн Джонсон за кермом

Щоб використовувати цей мем, навіть необов'язково знати його контекст чи навіть назву стрічки. Але це один з найсмішніших зображень Двейна Джонсона в кіно, яке з'явилось ще до того, як він став кінозіркою. У фільмі "Відьмина гора" він зіграв таксиста-невдаху Джека Бруно, який одного разу побачив на задньому сидінні дітей з паранормальними здібностями. Його вираз обличчя не зміг залишитися поза увагою користувачів.

Мем з Двейном Джонсоном: відео

Безтурботний Джеймс Франко

Брати Коени створили безліч культових фільмів, кадри з яких часто ставали мемами. Та вестерн "Балада Бастера Скраггса" не зрівняється за популярністю з мемом, який народився з обличчя Джеймса Франко. Його персонаж з петлею на шиї безтурботно запитує: "Вперше?". Річ у тім, що у фільмі він вже пережив повішення й був впевнений, що зробить це вдруге.



Мем з Джеймсом Франко / Кадр з фільму

І знову Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо настільки експресивний, що кожна сцена в кіно за його участю може стати мемом. Та кадр з фільму "Одного разу в Голлівуді" став вірусним і використовується досі багатьома користувачами. В оригінальній сцені персонаж схвильовано показує на телевізор, адже зараз він має з'явитися на екрані.

Мем з Леонардо Ді Капріо: відео

Зауважимо, якщо ви любите весело провести час за переглядом фільму, зверніть увагу на добірку найпопулярніших комедій Netflix. Ці стрічки подарують вдалий вечір, особливо якщо дивитися їх з друзями.