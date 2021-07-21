Звонок будет длиться 10 минут, с актерами можно будет пообщаться на любые темы.

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Мы так взволнованы тем, что празднуем нашу 20-ю годовщину с нашими замечательными партнерами из Charitybuzz и невероятно талантливым актерским составом,

– поделилась в заявлении исполнительный директор благотворительной организации из Калифорнии Lollipop Theater Network Эвелин Иоколано.



Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй / Фото Just Jared



Мэрил Стрип / Фото Just Jared



Эмили Блант / Фото Just Jared



Стэнли Туччи / Фото Just Jared



Энн Хэтэуэй / Фото Just Jared