Дзвінок триватиме 10 хвилин, з акторами можна буде поспілкуватися на будь-які теми.
Цікаво "Диявол носить Prada": депресія Меріл Стріп після зйомок та актуальність фільму сьогодні
Ми так схвильовані тим, що святкуємо нашу 20-ту річницю з нашими чудовими партнерами з Charitybuzz і неймовірно талановитим акторським складом,
– поділилася в заяві виконавча директорка благодійної організації з Каліфорнії Lollipop Theater Network Евелін Іоколано.
Меріл Стріп та Енн Гетевей / Фото Just Jared
Меріл Стріп / Фото Just Jared
Емілі Блант / Фото Just Jared
Стенлі Туччі / Фото Just Jared
Енн Гетевей / Фото Just Jared