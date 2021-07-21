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Ми так схвильовані тим, що святкуємо нашу 20-ту річницю з нашими чудовими партнерами з Charitybuzz і неймовірно талановитим акторським складом,

– поділилася в заяві виконавча директорка благодійної організації з Каліфорнії Lollipop Theater Network Евелін Іоколано.



Меріл Стріп та Енн Гетевей / Фото Just Jared



Меріл Стріп / Фото Just Jared



Емілі Блант / Фото Just Jared



Стенлі Туччі / Фото Just Jared



Енн Гетевей / Фото Just Jared