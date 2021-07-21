Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи воссоединятся ради благотворительности

21 июля 2021 , 18:00
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Источник:

Just Jared

Актерский состав "Дьявол носит Prada" снова соберется вместе. Один счастливый фанат сможет пообщаться с 4-мя звездами с помощью Zoom-звонка, чтобы отпраздновать с ними 15-летие фильма.

Звонок будет длиться 10 минут, с актерами можно будет пообщаться на любые темы.

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Мы так взволнованы тем, что празднуем нашу 20-ю годовщину с нашими замечательными партнерами из Charitybuzz и невероятно талантливым актерским составом,
– поделилась в заявлении исполнительный директор благотворительной организации из Калифорнии Lollipop Theater Network Эвелин Иоколано.


Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй / Фото Just Jared


Мэрил Стрип / Фото Just Jared


Эмили Блант / Фото Just Jared


Стэнли Туччи / Фото Just Jared


 Энн Хэтэуэй / Фото Just Jared