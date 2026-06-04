Новые мини-сериалы Netflix, которые можно посмотреть за ночь

Если у вас вдруг бессонница или просто любите смотреть сериалы именно ночью, а идей для просмотра нет, то выход есть. Недавно на стриминговой платформе Netflix вышло несколько интересных сериалов на 8 серий, которые можно осилить за несколько часов.

24 Канал расскажет, что стоит внимания, какой рейтинг и расскажет о сюжетах этих сериалов, чтобы какой-то из них смог стать частью вашего досуга.

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"Берлин и Дама с горностаем", 2026

Рейтинг IMDb: 7,0

События второго сезона "Берлина" разворачиваются в Севилье. Главный герой получает задание от герцогов – украсть картину Леонардо да Винчи – "Дама с горностаем". Но это будет только иллюзия преступления. На самом деле это часть сложного плана: таким образом Берлин хочет как можно ближе подобраться к герцогу и его жене.

Что на самом деле задумал лидер банды – сможете узнать только во время просмотра.

"Берлин и Дама с горностаем": смотрите онлайн трейлер сериала

Недавно создатели "Бумажного дома" анонсировали продолжение сериала. Пока никаких подробностей нет.

"Заклятый враг", 2026

Рейтинг IMDb: 6,0

События сериала разворачиваются вокруг лейтенанта полиции Исайи Стайлза, который пытается поймать хитрого преступника Колтрейна Уайлдера. Между ними разворачивается настоящее противостояние, а Лос-Анджелес становится настоящей ареной для опасной игры.

Интересно, что оба героя имеют много общего, однако победитель будет только один.

"Заклятый враг": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бороуз", 2026

Рейтинг IMDb: 7,4

История разворачивается в доме престарелых. Однажды появляется новый житель Сэм. Мужчина постепенно начинает понимать, что за дверью этого дома все далеко непросто.

Сэм становится свидетелем жуткого события.

"Бороуз": смотрите онлайн трейлер сериала

Сейчас на платформе Netflix завирусился остросюжетный криминальный детектив "Убивайте осознанно", который вышел в 2024 году.