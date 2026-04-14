3 мини-сериала на Netflix, которые вас поразят с первой серии

Увлекательные мини-сериалы можно посмотреть буквально за один день. Иногда сюжет настолько впечатляет, что невозможно оторваться от просмотра – хочется поскорее узнать, чем закончится история.

Какие мини-сериалы на Netflix посмотреть

"Оленёнок"

Количество серий : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 7.7/10

Сюжет разворачивается вокруг начинающего комика Донни Дана и Марты, с которой тот знакомится, работая на баре. Их случайная встреча перерастает в одержимость, которая может разрушить жизнь обоих, а также заставляет главного героя столкнуться с глубоко спрятанной травмой.

"Анатомия скандала"

Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.0/10

События происходят в мрачных парламентских офисах Вестминстера. Это история о влиятельном политике Джеймсе Уайтгаусе, которого обвиняют в изнасиловании, после чего его жизнь кардинально меняется.

Жена Джеймса, Софи, убеждена, что муж невиновен и настроена доказать это. А вот адвокат Кейт Вудкрофт стремится привлечь его к ответственности.

"Стеклянная кукушка"

Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.6/10

Молодая врач Клара Мерло хочет узнать больше о своем доноре сердца, поэтому приезжает в горный городок, куда ее приглашает его мама Марта.

Донора Клары зовут Карлос Феррер, он погиб в аварии. Врач узнает, что муж Марты, Мигель, исчез в 2005 году и его тело так и не нашли. Это дело очень похоже на несколько других случаев.

После похорон Карлоса в селе начинается паника. Дело в том, что похитили младенца, как Мигеля и других людей. Мерло решает остаться в городе, чтобы помочь раскрыть дело.

