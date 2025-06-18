Можно посмотреть за вечер: 3 новейших мини-сериала на Netflix, от которых невозможно оторваться

Если вы хотите окунуться в новую и интересную историю, мы собрали для вас список мини-сериалов, которые стали самыми популярными на Netflix. На просмотр этих лент вам не нужно будет много времени.

Небольшое количество эпизодов делает их идеальным вариантом для просмотра вечером. В материале Кино 24 выбирайте сериал себе по вкусу.

Советуем 10 самых популярных фильмов, которые стали фаворитами украинцев на платформе Netflix

"Уцелевшие"

В сериале всего 6 эпизодов, поэтому его с легкостью можно пересмотреть за день. По сюжету, пятнадцать лет назад трагедия – гибель двух юношей и девушки – всколыхнула спокойный прибрежный городок, навсегда разделив его жителей. Сегодня же загадочная смерть молодой женщины снова открывает старые раны и возвращает воспоминания о давно забытом прошлом.

"Уцелевшие": смотрите онлайн трейлер сериала

"Анела"

Польская комедийная драма, премьера которой состоялась в июне 2025 году. Сериал насчитывает 8 эпизодов, которые уже захватили украинских зрителей.

По сюжету, из-за безденежья, в котором виноват ее бывший муж, светская львица из Варшавы вынуждена полагаться только на свою смекалку, чтобы выжить.

"Анела": смотрите онлайн трейлер сериала

"Уют"

Это криминальный трейлер о Сесиль, которая отправляется на поиски правды. Это происходит после того, как в зажиточном пригороде исчезает соседская экономка. На своем пути Сесиль узнает тайны, которые начинают разрушать ее мир, который она всегда считала идеальным.

"Уют": смотрите онлайн трейлер сериала

Кстати, мы также собрали 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы. Выбирайте ленту – по ссылке.