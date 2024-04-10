В новой подборке Кино 24 ленты: "Маньяк", "Ночной администратор", "Любимое дитя". Эти истории точно заставят вас отложить все планы на потом и окунуться в мир новых, интересных сюжетов.

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"Маньяк"

Рейтинг IMDb: 7.7

Это телевизионный мини-сериал режиссера Кэри Фукунаги, который базируется на одноименном норвежском телесериале Эспена Лерваага 2016 года и отмечается жанровым сочетанием черной комедии с элементами триллера и фантастики.

По сюжету команда ученых доктора Ментлрея разрабатывает чудодейственное лекарственное средство, которое может подлечить любое психическое расстройство. Энни Лендзберг (исполненная Эммой Стоун) и Овен Милгрим (сыгранный Джоной Гиллом) участвуют в испытании нового лекарства, надеясь преодолеть свои психологические проблемы, такие как муки развода и шизофренические наклонности. Однако все усложняется, когда начинают проявляться побочные эффекты лечения.

Сериал состоит из 10 эпизодов, которые уже ждут вашего просмотра.

"Маньяк": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Ночной администратор"

Рейтинг IMDb: 8.0

Это британско-американский мини-сериал режиссера Сюзанны Бир, главные роли в котором исполнили Том Хиддлстон, Хью Лори, Оливия Колман, Том Холландер и Элизабет Дебики. Он основан на романе 1993 года Джона Ле Карре и адаптирован к современности Дэвидом Фарром.

Агент британской разведки Берр арендует бывшего солдата Джонатана Пайна. Между двумя разведывательными организациями, базируясь в Уайтхолле и Вашингтоне, существует альянс, что направляет Пайна в синдикат по торговле оружием. Он должен получить доверие у торговца оружием Ричарда Роупера, его девушки Джед и их помощника Коркорана.

"Ночной администратор": смотрите онлайн трейлер сериала

"Милое дитя"

Рейтинг IMDb: 7.3

Немецкий мини-сериал в жанре триллера и криминала, выпущен в 2023 году, в котором Ким Ридле, Найла Шуберт и Сэмми Шрейн играют в главных ролях.

Сюжет рассказывает о побеге загадочной женщины из жестокого плена, что указывает следователям на темную правду относительно нераскрытого исчезновения, которое произошло тринадцать лет назад.

"Милое дитя": смотрите онлайн трейлер сериала

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