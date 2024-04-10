У новій добірці Кіно 24 стрічки: "Маніяк", "Нічний адміністратор", "Любе дитя". Ці історії точно змусять вас відкласти усі плани на потім і поринути у світ нових, цікавих сюжетів.

Дивіться також Ви також зможете: 3 високорейтингові фільми про жінок у спорті

"Маніяк"

Рейтинг IMDb: 7.7

Це телевізійний мінісеріал режисера Кері Фукунаги, який базується на однойменному норвезькому телесеріалі Еспена Лерваага 2016 року і відзначається жанровим поєднанням чорної комедії з елементами трилеру та фантастики.

За сюжетом команда науковців доктора Ментлрея розробляє чудодійний лікарський засіб, який може підлікувати будь-який психічний розлад. Енні Лендзберг (виконана Еммою Стоун) та Овен Мілгрим (зіграний Джоною Гіллом) беруть участь у випробуванні нових ліків, сподіваючись подолати свої психологічні проблеми, такі як муки розлучення та шизофренічні нахили. Проте все ускладнюється, коли починають проявлятися побічні ефекти лікування.

Серіал складається з 10 епізодів, які вже чекають вашого перегляду.

"Маніяк": дивіться онлайн трейлер серіалу

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"Нічний адміністратор"

Рейтинг IMDb: 8.0

Це британсько-американський мінісеріал режисера Сюзанни Бір, головні ролі в якому виконали Том Гіддлстон, Г'ю Лорі, Олівія Колман, Том Голландер і Елізабет Дебікі. Він базується на романі 1993 року Джона Ле Карре та адаптований до сучасності Девідом Фарром.

Агентка британської розвідки Берр орендує колишнього солдата Джонатана Пайна. Між двома розвідувальними організаціями, базуючись у Вайтхоллі та Вашингтоні, існує альянс, що направляє Пайна до синдикату з торгівлі зброєю. Він має здобути довіру у торговця зброєю Річарда Роупера, його дівчини Джед та їхнього помічника Коркорана.

"Нічний адміністратор": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Любе дитя"

Рейтинг IMDb: 7.3

Німецький мінісеріал у жанрі трилера та криміналу, випущений у 2023 році, в якому Кім Рідле, Найла Шуберт і Семмі Шрейн грають у головних ролях.

Сюжет розповідає про втечу загадкової жінки з жорстокого полону, що вказує слідчим на темну правду щодо нерозкритого зникнення, яке сталося тринадцять років тому.

"Любе дитя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Саме час організувати собі перезавантаження. Заплануйте собі вечір перегляду стрічки та оберіть ту, яка сподобалась вам найбільше.