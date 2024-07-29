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"Патрик Мелроуз"

Патрик Мелроуз – плейбой, аристократ и алкоголик. Несмотря на материальные блага, жизнь Патрика далеко от легкой и беззаботной. В его детстве ему приходилось терпеть жестокое отношение отца, тогда как мать предпочитала не вмешиваться в эти события.

Став взрослым, Патрик находит в себе силы пробраться в высший свет, но этот путь оказывается непростым и ведет его к саморазрушению. Успехи и роскошь не могут компенсировать внутренние демоны и травмы, которые преследуют его.

"Патрик Мелроуз": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Братья Сунь"

По сюжету, когда таинственный враг нацеливается на его семью, член триады из Тайбэя отправляется в Лос-Анджелес. Его цель – защитить упрямую мать и младшего брата, который ничего не подозревает о приближающейся опасности. Персонаж сталкивается с новыми вызовами, пытаясь сбалансировать свою жизнь между опасностями криминального мира и обязательством защитить своих близких.

"Братья Сунь": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Убежище"

По сюжету, крутой сорвиголова становится борцом сумо. Благодаря своему дерзкому и нестандартному поведению он быстро завоевывает популярность среди поклонников и кардинально переворачивает основанную на традициях индустрию сумо. Его нетипичный подход и решительность ставят под сомнение старые обычаи и правила, что приводит к значительным изменениям в мире этого древнего спорта.

"Убежище": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

Смотрите трейлеры и читайте описания сюжетов, чтобы точно не прогадать с выбором.