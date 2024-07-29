Вони поєднують у собі якісний сюжет та компактний формат, що дозволяє насолодитися відмінним контентом за короткий час. На Кіно 24 ми зібрали список найбільш рейтингових мінісеріалів, щоб ви могли легко знайти те, що вас зацікавить.

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"Патрік Мелроуз"

Патрік Мелроуз – плейбой, аристократ і алкоголік. Попри матеріальні блага, життя Патріка далеко від легкого і безтурботного. В його дитинстві йому доводилося терпіти жорстоке ставлення батька, тоді як мати воліла не втручатися у ці події.

Ставши дорослим, Патрік знаходить в собі сили пробратися у вищий світ, але цей шлях виявляється непростим і веде його до саморуйнування. Успіхи й розкіш не можуть компенсувати внутрішні демони та травми, які переслідують його.

"Патрік Мелроуз": дивіться онлайн трейлер мінісеріал

"Брати Сунь"

За сюжетом, коли таємничий ворог націлюється на його родину, член тріади з Тайбея вирушає до Лос-Анджелеса. Його мета – захистити вперту матір і молодшого брата, який нічого не підозрює про небезпеку, що наближається. Персонаж стикається з новими викликами, намагаючись збалансувати своє життя між небезпеками кримінального світу і зобов'язанням захистити своїх близьких.

"Брати Сунь": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Прихисток"

За сюжетом, крутий відчайдух стає борцем сумо. Завдяки своїй зухвалій і нестандартній поведінці він швидко завойовує популярність серед шанувальників і кардинально перевертає засновану на традиціях індустрію сумо. Його нетиповий підхід та рішучість ставлять під сумнів старі звичаї та правила, що призводить до значних змін у світі цього древнього спорту.

"Прихисток": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

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