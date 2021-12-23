В видео также показали фрагменты "Бортпроводницы", нового шоу от создателей "Аббатства Даунтон", которое имеет название "Позолоченный век". В планах HBO Max премьера новых эпизодов "Жены путешественника во времени" и спецэпизод о Гарри Поттере.

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Кроме того, HBO Max также показал новые, но уже доступные фильмы: "Главный герой", "Последняя дуэль", "Форсаж-9", "Отец невесты", "Кими", "Скуби: Праздничная охота", "Домашняя вечеринка" и другие.

Проекты, которые выйдут на HBO Max в 2022 году: список

"Миротворец" – приквел и сиквел "Отряда самоубийц", который выйдет 13 января;

"Позолоченный век" The Guilded Age – костюмированная драма с Синтией Никсон;

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty – спортивная драма Адама Маккея про Ларри Берда, Меджика Джонсона;

"Дом Дракона" – приквел "Игры Престолов";

Новый сезон "Барри" – черная комедия, созданная Алеком Бергом и Биллом Хейдером;

"Жена путешественника во времени" – киноадаптация одноименного фильма 2009 года;

"Сантехники Белого дома" – политический драматический мини-сериал с Вуди Харрельсоном и Джастином Теру;

We Own This City – сериал о полисменах от авторов "Прослушивания" с Джоном Бернталом;

Новые сезоны "Темных начал" и "Невероятных";

Ребут "Сплетницы" – драматический сериал о подростках;

"Джулия" – новый сериал о кулинарии;

Специальный выпуск к 20-летию "Гарри Поттера" и многое другое.

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