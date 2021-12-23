"Миротворец", "Дом дракона": HBO Max представил проморолик со всеми проектами 2022 года
Источник:ютуб HBO Max
Стриминговый сервис HBO Max опубликовал промо с анонсом всех главных премьер 2022 года. В шоурил вошли видеокадры из приквела "Игры престолов" – будущего сериала "Дома дракона", а также "Эйфории", продолжения "Мира Дикого Запада" и другие.
В видео также показали фрагменты "Бортпроводницы", нового шоу от создателей "Аббатства Даунтон", которое имеет название "Позолоченный век". В планах HBO Max премьера новых эпизодов "Жены путешественника во времени" и спецэпизод о Гарри Поттере.
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Кроме того, HBO Max также показал новые, но уже доступные фильмы: "Главный герой", "Последняя дуэль", "Форсаж-9", "Отец невесты", "Кими", "Скуби: Праздничная охота", "Домашняя вечеринка" и другие.
Проекты, которые выйдут на HBO Max в 2022 году: список
- "Миротворец" – приквел и сиквел "Отряда самоубийц", который выйдет 13 января;
- "Позолоченный век" The Guilded Age – костюмированная драма с Синтией Никсон;
- Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty – спортивная драма Адама Маккея про Ларри Берда, Меджика Джонсона;
- "Дом Дракона" – приквел "Игры Престолов";
- Новый сезон "Барри" – черная комедия, созданная Алеком Бергом и Биллом Хейдером;
- "Жена путешественника во времени" – киноадаптация одноименного фильма 2009 года;
- "Сантехники Белого дома" – политический драматический мини-сериал с Вуди Харрельсоном и Джастином Теру;
- We Own This City – сериал о полисменах от авторов "Прослушивания" с Джоном Бернталом;
- Новые сезоны "Темных начал" и "Невероятных";
- Ребут "Сплетницы" – драматический сериал о подростках;
- "Джулия" – новый сериал о кулинарии;
- Специальный выпуск к 20-летию "Гарри Поттера" и многое другое.
Трейлер новых проектов 2022 года от HBO Max: смотрите проморолик