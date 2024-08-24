В нашем новом материале Кино 24 мы собрали список актрис, которые уже получили мировую славу, но не забывают об Украине. Вместе с тем они продолжают ее поддерживать.

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Голливудские актеры, которые родом из Украины

Украина богата на талантливых людей, которые сделали значительный вклад в различные сферы жизни, включая киноиндустрию. Голливуд не является исключением: многие известные звезды имеют украинское происхождение. Эти актеры и актрисы не только получили мировое признание, но и продолжают гордиться своими украинскими корнями.

Мила Кунис : неоднократно подчеркивала свои украинские корни и активно поддерживает свою родную страну. С первых дней войны в Украине, она вместе со своим мужем, актером Эштоном Кутчером, прилагают значительные усилия для помощи Украине. Их поддержка включает финансовые взносы, организацию гуманитарной помощи и привлечение внимания мирового сообщества к ситуации в Украине.

: неоднократно подчеркивала свои украинские корни и активно поддерживает свою родную страну. С первых дней войны в Украине, она вместе со своим мужем, актером Эштоном Кутчером, прилагают значительные усилия для помощи Украине. Их поддержка включает финансовые взносы, организацию гуманитарной помощи и привлечение внимания мирового сообщества к ситуации в Украине. Кэтрин Винник: актриса взяла на себя важную роль в направлении "Восстановление Украины". В рамках этой программы она будет активно участвовать в восстановлении домов в разрушенной войной стране. Ее усилия направлены на помощь в восстановлении жилья для людей, пострадавших от войны.

актриса взяла на себя важную роль в направлении "Восстановление Украины". В рамках этой программы она будет активно участвовать в восстановлении домов в разрушенной войной стране. Ее усилия направлены на помощь в восстановлении жилья для людей, пострадавших от войны. Иванна Сахно: после начала полномасштабного российского вторжения, украинская актриса Иванна Сахно, которая с 15 лет проживает в США, активно присоединилась к инициативе "Вместе". Она стала амбассадором этой программы, которая поддерживает Украину в это сложное время. Кроме того, Иванна Сахно получила роль посла United24, международной платформы, которая собирает средства для помощи Украине.

после начала полномасштабного российского вторжения, украинская актриса Иванна Сахно, которая с 15 лет проживает в США, активно присоединилась к инициативе "Вместе". Она стала амбассадором этой программы, которая поддерживает Украину в это сложное время. Кроме того, Иванна Сахно получила роль посла United24, международной платформы, которая собирает средства для помощи Украине. Вера Фармига: до шести лет актриса говорила только на украинском языке, поскольку ее родители активно приучали ее к украинским традициям и обычаям. Когда в Украине началась полномасштабная война, Вера не осталась в стороне и активно поддержала украинцев. Она регулярно высказывается о российском вторжении, привлекая внимание к ситуации в Украине и призывает к помощи родной стране. Ее публичные заявления и действия демонстрируют глубокую преданность своим корням и желание помочь в это сложное время.

до шести лет актриса говорила только на украинском языке, поскольку ее родители активно приучали ее к украинским традициям и обычаям. Когда в Украине началась полномасштабная война, Вера не осталась в стороне и активно поддержала украинцев. Она регулярно высказывается о российском вторжении, привлекая внимание к ситуации в Украине и призывает к помощи родной стране. Ее публичные заявления и действия демонстрируют глубокую преданность своим корням и желание помочь в это сложное время. Мила Йовович: с 2014 года Мила Кунис активно поддерживает Украину. Во время событий на Майдане она не оставалась в стороне и участвовала в сборе средств для пострадавших. Актриса не только финансово поддерживала пострадавших, но и выражала свою солидарность с украинским народом в публичных интервью. Мила регулярно заявляла о своей готовности помочь Украине любым способом, что подчеркивает ее преданность и глубокую связь с родной страной.

Эти актрисы не только достигли успеха на мировой сцене, но и остаются преданными своим украинским корням, демонстрируя пример патриотизма и преданности.