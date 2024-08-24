У нашому новому матеріалі Кіно 24 ми зібрали список акторок, які вже здобули світову славу, але не забувають про Україну. Разом з тим вони продовжують її підтримувати.

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Голлівудські актори, які родом з України

Україна багата на талановитих людей, які зробили значний внесок у різні сфери життя, включаючи кіноіндустрію. Голлівуд не є виключенням: багато відомих зірок мають українське походження. Ці актори й акторки не тільки здобули світове визнання, але й продовжують гордитися своїм українським корінням.

Міла Куніс : неодноразово підкреслювала своє українське коріння й активно підтримує свою рідну країну. Від перших днів війни в Україні, вона разом зі своїм чоловіком, актором Ештоном Кутчером, докладають значних зусиль для допомоги Україні. Їхня підтримка включає фінансові внески, організацію гуманітарної допомоги та привернення уваги світової спільноти до ситуації в Україні.

: неодноразово підкреслювала своє українське коріння й активно підтримує свою рідну країну. Від перших днів війни в Україні, вона разом зі своїм чоловіком, актором Ештоном Кутчером, докладають значних зусиль для допомоги Україні. Їхня підтримка включає фінансові внески, організацію гуманітарної допомоги та привернення уваги світової спільноти до ситуації в Україні. Кетрін Винник: акторка взяла на себе важливу роль у напрямку "Відновлення України". В рамках цієї програми вона буде активно долучатися до відбудови будинків у зруйнованій війною країні. Її зусилля спрямовані на допомогу у відновленні житла для людей, які постраждали від війни.

акторка взяла на себе важливу роль у напрямку "Відновлення України". В рамках цієї програми вона буде активно долучатися до відбудови будинків у зруйнованій війною країні. Її зусилля спрямовані на допомогу у відновленні житла для людей, які постраждали від війни. Іванна Сахно: після початку повномасштабного російського вторгнення, українська акторка Іванна Сахно, яка з 15 років проживає в США, активно долучилася до ініціативи "Разом". Вона стала амбасадоркою цієї програми, яка підтримує Україну в цей складний час. Крім того, Іванна Сахно отримала роль амбасадорки United24, міжнародної платформи, яка збирає кошти для допомоги Україні.

після початку повномасштабного російського вторгнення, українська акторка Іванна Сахно, яка з 15 років проживає в США, активно долучилася до ініціативи "Разом". Вона стала амбасадоркою цієї програми, яка підтримує Україну в цей складний час. Крім того, Іванна Сахно отримала роль амбасадорки United24, міжнародної платформи, яка збирає кошти для допомоги Україні. Віра Фарміґа: до шести років акторка говорила лише українською мовою, оскільки її батьки активно привчали її до українських традицій та звичаїв. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, Віра не залишилася осторонь і активно підтримала українців. Вона регулярно висловлюється про російське вторгнення, привертаючи увагу до ситуації в Україні та закликає до допомоги рідній країні. Її публічні заяви й дії демонструють глибоку відданість своїм корінням і бажання допомогти у цей складний час.

до шести років акторка говорила лише українською мовою, оскільки її батьки активно привчали її до українських традицій та звичаїв. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, Віра не залишилася осторонь і активно підтримала українців. Вона регулярно висловлюється про російське вторгнення, привертаючи увагу до ситуації в Україні та закликає до допомоги рідній країні. Її публічні заяви й дії демонструють глибоку відданість своїм корінням і бажання допомогти у цей складний час. Міла Йовович: з 2014 року Міла Куніс активно підтримує Україну. Під час подій на Майдані вона не залишалася осторонь і брала участь у зборі коштів для потерпілих. Акторка не тільки фінансово підтримувала постраждалих, але й висловлювала свою солідарність з українським народом у публічних інтерв'ю. Міла регулярно заявляла про свою готовність допомогти Україні в будь-який спосіб, що підкреслює її відданість та глибокий зв'язок з рідною країною.

Ці акторки не тільки досягли успіху на світовій сцені, але й залишаються відданими своїм українським корінням, демонструючи приклад патріотизму і відданості.