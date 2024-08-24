Они до сих пор помнят о Родине: 5 голливудских актрис, которые родом из Украины
На территории Голливуда можно найти немало актеров, которые родом из Украины. Несмотря на то, что многие из них изменили свое место жительства давно, это не помешало им оставаться украинцами в сердце и активно поддерживать свою Родину, особенно в сложные времена войны.
В нашем новом материале Кино 24 мы собрали список актрис, которые уже получили мировую славу, но не забывают об Украине. Вместе с тем они продолжают ее поддерживать.
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Голливудские актеры, которые родом из Украины
Украина богата на талантливых людей, которые сделали значительный вклад в различные сферы жизни, включая киноиндустрию. Голливуд не является исключением: многие известные звезды имеют украинское происхождение. Эти актеры и актрисы не только получили мировое признание, но и продолжают гордиться своими украинскими корнями.
- Мила Кунис: неоднократно подчеркивала свои украинские корни и активно поддерживает свою родную страну. С первых дней войны в Украине, она вместе со своим мужем, актером Эштоном Кутчером, прилагают значительные усилия для помощи Украине. Их поддержка включает финансовые взносы, организацию гуманитарной помощи и привлечение внимания мирового сообщества к ситуации в Украине.
- Кэтрин Винник: актриса взяла на себя важную роль в направлении "Восстановление Украины". В рамках этой программы она будет активно участвовать в восстановлении домов в разрушенной войной стране. Ее усилия направлены на помощь в восстановлении жилья для людей, пострадавших от войны.
- Иванна Сахно: после начала полномасштабного российского вторжения, украинская актриса Иванна Сахно, которая с 15 лет проживает в США, активно присоединилась к инициативе "Вместе". Она стала амбассадором этой программы, которая поддерживает Украину в это сложное время. Кроме того, Иванна Сахно получила роль посла United24, международной платформы, которая собирает средства для помощи Украине.
- Вера Фармига: до шести лет актриса говорила только на украинском языке, поскольку ее родители активно приучали ее к украинским традициям и обычаям. Когда в Украине началась полномасштабная война, Вера не осталась в стороне и активно поддержала украинцев. Она регулярно высказывается о российском вторжении, привлекая внимание к ситуации в Украине и призывает к помощи родной стране. Ее публичные заявления и действия демонстрируют глубокую преданность своим корням и желание помочь в это сложное время.
- Мила Йовович: с 2014 года Мила Кунис активно поддерживает Украину. Во время событий на Майдане она не оставалась в стороне и участвовала в сборе средств для пострадавших. Актриса не только финансово поддерживала пострадавших, но и выражала свою солидарность с украинским народом в публичных интервью. Мила регулярно заявляла о своей готовности помочь Украине любым способом, что подчеркивает ее преданность и глубокую связь с родной страной.
Эти актрисы не только достигли успеха на мировой сцене, но и остаются преданными своим украинским корням, демонстрируя пример патриотизма и преданности.