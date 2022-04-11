Мировые звезды говорят по-украински с помощью искусственного интеллекта: фантастическое видео

Многие звезды Голливуда уже выразили поддержку украинскому народу. Солидарна с Украиной и команда AI стартапа Respeecher, запустившая инициативу Share UA Voices, чтобы трансформировать голоса мировых знаменитостей благодаря искусственному интеллекту.

Эбигейл Севедж из сериала Netflix "Оранжевый – хит сезона" и мать Илона Маска – Мэй Маск с радостью присоединились к инициативе Share UA Voices, сообщила прессслужба. Ниже в видео вы сможете услышать, как их голоса звучат на украинском.

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Эбигейл Севедж и Мэй Маск говорят на украинском с помощью AI

Технология искусственного интеллекта позволяет сделать так называемый кроссговорный перевод. В видео звезды высказывают украинцам слова поддержки собственными голосами и украинскими. Даже если они не знают язык.

Я была заключенным в сериале, но сотни тысяч украинцев стали заключёнными в своих городах. Теперь они в ловушке без воды, электричества и тепла,

– сказала Эбигейл Севедж.

Как это работает

Заметим, что Respeecher создавал видео с языковой AI трансформацией только с согласия звезд на использование их голоса. После согласования ML-модель тренируется от 3 – 5 дней, чтобы голос и тональность были похожи. Стартап проанализировал аудиозаписи Эбигейл Севедж и Мэй Маск и их интервью. С помощью нейронных сетей создали копию голоса и наложили ее на озвучку актрисы, которая зачитала текст на украинском.

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Что известно о стартапе Respeecher и его цели

Как известно, стартап по-прежнему занимался озвучкой. Он сотрудничал с Голливудом, в том числе с Disney. В сентябре 2021 года американская телевизионная академия отметила работу компании премией Эмми. Впрочем, главная цель инициативы Share UA Voices – собрать как можно больше средств на украинскую армию и, конечно, внимание к украинскому языку.

Приятно видеть, что многие украинцы начали отстаивать нашу языковую границу и переходить на украинский. Украинский язык всегда был целью уничтожения со стороны России, также на протяжении многих лет они пытались разъединить нашу нацию "языковым вопросом",

– отметил Александр Сердюк, CEO и соучредитель Respeecher.

Далее он дополнил: "Мы с командой хотели дать возможность переступить языковой барьер и дать возможность звездам говорить на нашем языке с нашей нацией. Технология искусственного интеллекта Respeecher позволяет это сделать, хотя эти звезды пока не владеют украинским".

Мы подумали: "Почему бы и нет?", если это еще одна возможность собрать еще больше средств на поддержку Украины и еще раз напомнить миру о реалиях войны в Украине. Сейчас мы работаем над рядом таких проектов со звездами,

– дополнил Сердюк.

В настоящее время большая часть команды Respeecher из более чем 39 человек остается в Украине и активно работает над проектами и продуктами, включая крупные голливудские блокбастеры.