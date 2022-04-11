Ебігейл Севедж із серіалу Netflix "Помаранчевий – хіт сезону" та мати Ілона Маска – Мей Маск радо долучилися до ініціативи Share UA Voices, повідомила пресслужба. Нище у відео ви зможете почути, як їхні голоси звучать українською.

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Ебігейл Севедж та Мей Маск розмовляють українською за допомогою AI

Технологія штучного інтелекту дозволяє зробити так званий кросмовний переклад. У відео зірки висловлюють українцям слова підтримки власними голосами та українською. Навіть якщо вони не знають мови.

Я була в’язнем у серіалі, але сотні тисяч українців стали в’язнями у своїх містах. Тепер вони у пастці без води, електрики та тепла,

– сказала Ебігейл Севедж.

Як це працює

Зауважимо, що Respeecher створював відео із мовною AI трансформацією лише за згоди зірок на використання їх голосу. Після погодження ML-модель тренується від 3 – 5 днів аби голос й тональність були схожими. Стартап проаналізував аудіозаписи Ебігейл Севедж та Мей Маск та їхніх інтерв'ю. За допомогою нейронних мереж, створили копію голосу та наклали її на озвучку актриси, яка зачитала текст українською.

Мей Маск заговорила українською за допомогою AI: дивіться відео

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Що відомо про стартап Respeecher та його ціль

Як відомо, стартап і раніше займався озвучкою. Він співпрацював із Голлівудом, зокрема із Disney. У вересні 2021 року Американська телевізійна академія відзначила роботу компанії премією Еммі. Втім, головна мета ініціативи Share UA Voices – зібрати якомога більше коштів на українську армію і, звісно, увага до української мови.

Приємно бачити, що багато українців почали відстоювати наш мовний кордон і переходити на українську. Українська мова завжди була ціллю на знищення зі сторони Росії, також впродовж багатьох років вони намагались розʼєднати нашу націю "мовним питанням",

– зазначив Олександр Сердюк, CEO та співзасновник Respeecher.

Далі він доповнив: "Ми з командою хотіли дати можливість переступити мовний барʼєр та дати можливість зіркам говорити нашою мовою з нашою нацією. Технологія штучного інтелекту Respeecher дозволяє це зробити, хоч ці зірки поки не володіють українською".

Ми подумали: "Чому б і ні?", якщо це ще одна нагода зібрати ще більше коштів на підтримку України й ще раз нагадати світові про реалії війни в Україні. Наразі ми працюємо над низкою таких проєктів із зірками,

– доповнив Сердюк.

Нині більша частина команда Respeecher із понад 39 людей залишається в Україні та активно працює над проєктами й продуктами, включаючи великі голлівудські блокбастери.