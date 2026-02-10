В это трудно поверить: каким популярным актерам в этом году исполняется 50 лет
- В 2026 году актерам Киллиану Мерфи, Райану Рейнольдсу, Риз Уизерспун, Бенедикту Камбербэтчу и Фредди Принцу-младшему исполнится 50 лет.
- Некоторые голливудские актеры, такие как Мила Кунис, Ленни Кравиц и Дэвид Дховни, имеют украинские корни.
Этот 2026 год довольно богат на юбилеи. Будет трудно осознать, что любимцы нашего детства или юности уже совсем скоро перешагнут рубеж в 50 лет.
Хотелось бы, чтобы фавориты не старели, а продолжали как можно дольше сниматься в фильмах и сериалах, чтобы творческое наследие только росло. 24 Канал расскажет, кому из мировых знаменитостей исполнится 50 лет.
Смотрите также В разных городах мира: каким актерам установили статуи
Кому из актеров исполнится 50 лет?
Киллиан Мерфи
День рождения: 25 мая
- Сперва актер начинал как музыкант и даже был участником рок-группы.
- У него есть принципиальная позиция – жить только в родной Ирландии.
- Киллиан почти никогда не смотрит фильмов со своим участием.
Райан Рейнольдс
День рождения: 23 октября
- В реальной жизни известен самоироничному юмору, который похож на его героя Дэдпула.
- Райан – совладелец одного из футбольных клубов.
- Активно занимается бизнесом. Имеет собственные бренды алкоголя и мобильной связи.
Риз Уизерспун
День рождения: 22 марта
- Основала собственную продюсерскую компанию, чтобы создавать сильные женские роли.
- Когда-то была чирлидершей и отличницей в школе.
Напомним, что в 2025 году актриса выпустила дебютный роман "Gone Before Goodbye", в котором главная героиня отправляется в Россию. Многие пользователи, в частности из Украины, возмутились сюжетом книги Риз Уизерспун. В комментариях напомнили, что страна-агрессор продолжает войну и циничные обстрелы. Терпеть российское в это время – проявление неосведомленности.
Бенедикт Камбербэтч
День рождения: 19 июля
- Очень долго играл роль Шекспира в театре.
- Его фамилия всегда становится поводом для обсуждения, когда люди путают буквы. Даже Владимир Зеленский случайно назвал актера "Камамберч".
Владимир Зеленский ошибся с фамилией Камбербэтча: смотрите видео онлайн
Фредди Принц-младший
День рождения: 8 марта
- Был кумиром подростков в 90-х и 00-х годах.
- После пика карьеры сознательно отошел от Голливуда.
- Работал сценаристом и продюсером, а также озвучивал персонажей в "Звездных войнах".
Какие голливудские актеры имеют украинские корни?
- Мила Кунис. Американская актриса родилась в Черновцах. Когда ей исполнилось 7 лет, то семья эмигрировала из Украины. Мила даже несколько раз была гостьей на малой Родине.
Ленни Кравиц. Прадед музыканта родился в Киеве. Более того, мужчина был коренным киевлянином. О том, что певец имеет украинские корни, он сам рассказал на концерте в 2008 году в Киеве.
Дэвид Духовны. Предки Дэвида выехали из Бердичева, что в Житомирской области, спасаясь от еврейских погромов в 1918-1920 годах. Только в 2014 году мужчина рассказал, что тесно связан с Украиной.