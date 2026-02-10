Укр Рус
Кино Киноновости В это трудно поверить: каким популярным актерам в этом году исполняется 50 лет
10 февраля, 23:05
3

В это трудно поверить: каким популярным актерам в этом году исполняется 50 лет

Марта Гнат
Основные тезисы
  • В 2026 году актерам Киллиану Мерфи, Райану Рейнольдсу, Риз Уизерспун, Бенедикту Камбербэтчу и Фредди Принцу-младшему исполнится 50 лет.
  • Некоторые голливудские актеры, такие как Мила Кунис, Ленни Кравиц и Дэвид Дховни, имеют украинские корни.

Этот 2026 год довольно богат на юбилеи. Будет трудно осознать, что любимцы нашего детства или юности уже совсем скоро перешагнут рубеж в 50 лет.

Хотелось бы, чтобы фавориты не старели, а продолжали как можно дольше сниматься в фильмах и сериалах, чтобы творческое наследие только росло. 24 Канал расскажет, кому из мировых знаменитостей исполнится 50 лет.

Смотрите также В разных городах мира: каким актерам установили статуи

Кому из актеров исполнится 50 лет?

Киллиан Мерфи

День рождения: 25 мая

  • Сперва актер начинал как музыкант и даже был участником рок-группы.
  • У него есть принципиальная позиция – жить только в родной Ирландии.
  • Киллиан почти никогда не смотрит фильмов со своим участием.

"Острые козырьки" / Кадр из сериала

Райан Рейнольдс

День рождения: 23 октября

  • В реальной жизни известен самоироничному юмору, который похож на его героя Дэдпула.
  • Райан – совладелец одного из футбольных клубов.
  • Активно занимается бизнесом. Имеет собственные бренды алкоголя и мобильной связи.

"Персонаж" / Кадр из фильма

Риз Уизерспун

День рождения: 22 марта

  • Основала собственную продюсерскую компанию, чтобы создавать сильные женские роли.
  • Когда-то была чирлидершей и отличницей в школе.

"Блондинка в законе" / Кадр из фильма

Напомним, что в 2025 году актриса выпустила дебютный роман "Gone Before Goodbye", в котором главная героиня отправляется в Россию. Многие пользователи, в частности из Украины, возмутились сюжетом книги Риз Уизерспун. В комментариях напомнили, что страна-агрессор продолжает войну и циничные обстрелы. Терпеть российское в это время – проявление неосведомленности.

Бенедикт Камбербэтч

День рождения: 19 июля

  • Очень долго играл роль Шекспира в театре.
  • Его фамилия всегда становится поводом для обсуждения, когда люди путают буквы. Даже Владимир Зеленский случайно назвал актера "Камамберч".

Владимир Зеленский ошибся с фамилией Камбербэтча: смотрите видео онлайн

Фредди Принц-младший

День рождения: 8 марта

  • Был кумиром подростков в 90-х и 00-х годах.
  • После пика карьеры сознательно отошел от Голливуда.
  • Работал сценаристом и продюсером, а также озвучивал персонажей в "Звездных войнах".

"Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом" / Кадр из фильма

Какие голливудские актеры имеют украинские корни?

  • Мила Кунис. Американская актриса родилась в Черновцах. Когда ей исполнилось 7 лет, то семья эмигрировала из Украины. Мила даже несколько раз была гостьей на малой Родине.

  • Ленни Кравиц. Прадед музыканта родился в Киеве. Более того, мужчина был коренным киевлянином. О том, что певец имеет украинские корни, он сам рассказал на концерте в 2008 году в Киеве.

  • Дэвид Духовны. Предки Дэвида выехали из Бердичева, что в Житомирской области, спасаясь от еврейских погромов в 1918-1920 годах. Только в 2014 году мужчина рассказал, что тесно связан с Украиной.