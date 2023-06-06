5 самых известных мировых звезд, боровшихся с депрессией и тревогой

Депрессия – это состояние, которое может повлиять на каждого, независимо от статуса, славы или успеха. Мировые звезды, кажется, имеют все: деньги и множество возможностей. Но даже среди этих величайших личностей найдутся те, кто боролся с депрессией.

Однако они не только справились с этим тяжелым состоянием, но и стали борцами за психическое здоровье. В материале 24 канала расскажем истории нескольких мировых звезд, которые откровенно поделились своими опытами с депрессией и вдохновляют тех, кто испытывает схожие проблемы.

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Мировые звезды, пережившие депрессию и не сдавшиеся

Примеры Леди Гаги, Дуэйна "Скалы" Джонсона, Лили Рейнгарт и многих других свидетельствуют о том, что можно преодолеть это состояние и жить счастливой жизнью. Их истории вдохновляют нас всех говорить о депрессии, понимать ее и оказывать поддержку нуждающимся.

Лили Рейнгарт

Актриса Лили Рейнгарт переживала депрессию с 14 лет. Она считает, что ее прорывная роль в сериале "Ривердейл" помогла ей выйти из этого темного периода. "Ривердейл вошел в мою жизнь, когда я переживала самую тяжелую депрессию, которую когда-либо испытывала", – написала Рейнгарт в Twitter в мае 2017 года. – В конце концов, он полностью спас меня".

26-летняя актриса уже давно откровенно рассказывает о своем психическом здоровье в социальных сетях, а в 2019 году поделилась, что она вернулась к терапии: "Дружеское напоминание для всех, кто нуждается в слышании: никогда не стоит стесняться терапии".

В 2020 году Рейнгарт выпустил сборник стихов под названием "Уроки плавания", частично посвященный жизни с тревогой и депрессией.

Лили Рейнгарт / Фото из инстаграма звезды

Леди Гага

Со своим необычным нарядом, непредсказуемым голосом и успехами в актерской карьере, Леди Гага является воплощением суперзвезды. Однако за этими достижениями скрывается на протяжении всей жизни борьба с депрессией, о которой она впервые рассказала журнала Billboard в 2015 году.

"Я страдала от депрессии и тревоги всю жизнь. Я просто хочу, чтобы те, кто это чувствует, знали: это нормально. Мы родились такими".

В 2020 году Леди Гага рассказала People, которую депрессия повлияла на альбом Chromatica, который имеет общую тему поиска света во времена тьмы. "Когда-то я просыпалась утром и понимала, что я – Леди Гага. А потом я становилась очень подавленной и грустной, и не хотела быть собой. Меня пугали вещи, которые принес в мою жизнь мой карьерный успех и темп моей жизни".

Певица объяснила People, как музыка вывела ее из этого темного времени. "Я провела много времени в таком состоянии, когда ничего не хотелось делать", – сказала Леди Гага. – А потом я постепенно начала создавать музыку и рассказывать свою историю через свои записи.

Леди Гага / Фото из инстаграма звезды

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Джон Гемм

Десятилетие до выхода последнего эпизода сериала "Безумцы" главный актер Джон Гэмм, исполнявший роль рекламного агента 1960-х годов Дона Дрейпера, признал, что обратился к антидепрессантам и терапии, чтобы облегчить хроническую депрессию, вызванную смертью его отца. Гемму было всего 20 лет, а за 10 лет до этого он потерял мать от рака желудка, о чем он рассказал газете The Guardian в 2010 году.

"Терапия дает вам другую перспективу, когда вы действительно растеряны, она помогает", – отметил 52-летний Гэмм.

Депрессия становится также фактором риска для алкогольной зависимости, как говорят эксперты Клиники Майо в Рочестере. И с этим столкнулся Гэмм. В мае 2015 года TMZ сообщил, что Гэмм прошел 30-дневную программу восстановления от алкогольной зависимости в заведении в Коннектикуте.

Джон Гэмм / Фото из инстаграма звезды

Оуэн Уилсон

Хотя Уилсон – забавная и привлекательная кинематографическая личность, он также много лет мучается с депрессией, а в 2007 году едва не совершил самоубийство. Как сообщалось в People тогда, Уилсон имел наркотическую зависимость и проблемы в отношениях, в частности, после разрыва с актрисой Кейт Гадсон.

Уилсон не говорил публично о своих попытках покончить с жизнью, но в интервью Esquire, опубликованном в августе 2021 года, он рассказал, что постоянная поддержка его семьи помогла ему пережить этот кризис.

Оуэн Уилсон / Cosmopolitan

Двейн "Скала" Джонсон

О глубокой депрессии актер впервые рассказал во время эпизода "Мастер-класс Опры" (Oprah's Master Class) в 2015 году.

"Я понял, что с депрессией одна из самых важных вещей – это понимать, что ты не один", – поделился Джонсон. – Ты не первый и не последний, кто это переживает. Я желал, чтобы в то время у меня был человек, который мог просто взять меня и сказать: "Эй, все будет хорошо". Я очень хотел это слышать".

Джонсон переживал депрессию в свои двадцатые годы, когда остановилась его футбольная карьера. Однако все начало меняться, когда он отказался от мечты о футболе и сосредоточился на новой карьере – реслинге. Сегодня 51-летний Джонсон добился огромного успеха, который многие не могли представить: и не только в реслинге, но и как звезда боевиков в популярной кинофраншизе "Форсаж", как автор бестселлеров по версии The New York Times и как отец.

"Имейте веру, что за вашей болью ждет что-то хорошее", – поделился Джонсон.

Двейн "Скала" Джонсон / Фото из инстаграма звезды