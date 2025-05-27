Сейчас эти актеры покоряют Голливуд, имеют миллионы поклонников и украшают обложки глянцевых журналов. Но было время, когда звезды только начинали свой путь – с эпизодических ролей, малобюджетных фильмов или не очень уверенно воплощенных персонажей. Кино 24 покажет, как выглядели мировые звезды в первых ролях.

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Анджелина Джоли – "В поисках выхода" (1982)



Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Джонни Депп – "Кошмар на улице Вязов" (1984)



Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Энн Хэтэуэй – "Дневники принцессы" (2001)



Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Брэд Питт – "Темная сторона солнца" (1988)



Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Гвинет Пэлтроу – "Способна на все" (1993)



Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Джордж Клуни – "The Facts of Life" (1985)



Актеры в своих первых ролях / Кадр из сериала

Дженнифер Энистон – "Лагерь Кукамонга" (1990)



Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Райан Рейнольдс – "Обычная магия" (1993)



Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Риз Уизерспун – "Человек на Луне" (1991)



Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Леонардо Ди Каприо – "Зубастики 3" (1991)



Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Ранее мы рассказывали, как выглядит звезда "Сватов" Ефросинья Мельник. Актриса с детства снимается в фильмах и сериалах, а в 2023 году она появилась в детективной мелодраме "Круг заблуждения" и других проектах.