Зараз ці актори підкорюють Голлівуд, мають мільйони прихильників та прикрашають обкладинки глянцевих журналів. Але був час, коли зірки тільки починали свій шлях – з епізодичних ролей, малобюджетних фільмів чи не дуже впевнено втілених персонажів. Кіно 24 покаже, який вигляд мали світові зірки у перших ролях.

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Анджеліна Джолі – "У пошуках виходу" (1982)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Джонні Депп – "Кошмар на вулиці В'язів" (1984)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Енн Гетевей – "Щоденники принцеси" (2001)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Бред Пітт – "Темний бік сонця" (1988)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Гвінет Пелтроу – "Здатна на все" (1993)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Джордж Клуні – "The Facts of Life" (1985)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з серіалу

Дженніфер Еністон – "Табір Кукамонга" (1990)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Раян Рейнольдс – "Звичайна магія" (1993)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Різ Візерспун – "Людина на Місяці" (1991)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Леонардо Ді Капріо – "Зубастики 3" (1991)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Раніше ми розповідали, який має вигляд зірка "Сватів" Єфросинія Мельник. Акторка з дитинства знімається у фільмах і серіалах, а у 2023 році вона з'явилась в детективній мелодрамі "Коло омани" та інших проєктах.