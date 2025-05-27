Зараз ці актори підкорюють Голлівуд, мають мільйони прихильників та прикрашають обкладинки глянцевих журналів. Але був час, коли зірки тільки починали свій шлях – з епізодичних ролей, малобюджетних фільмів чи не дуже впевнено втілених персонажів. Кіно 24 покаже, який вигляд мали світові зірки у перших ролях.
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Анджеліна Джолі – "У пошуках виходу" (1982)
Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму
Джонні Депп – "Кошмар на вулиці В'язів" (1984)
Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму
Енн Гетевей – "Щоденники принцеси" (2001)
Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму
Бред Пітт – "Темний бік сонця" (1988)
Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму
Гвінет Пелтроу – "Здатна на все" (1993)
Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму
Джордж Клуні – "The Facts of Life" (1985)
Актори у своїх перших ролях / Кадр з серіалу
Дженніфер Еністон – "Табір Кукамонга" (1990)
Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму
Раян Рейнольдс – "Звичайна магія" (1993)
Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму
Різ Візерспун – "Людина на Місяці" (1991)
Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму
Леонардо Ді Капріо – "Зубастики 3" (1991)
Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму
Раніше ми розповідали, який має вигляд зірка "Сватів" Єфросинія Мельник. Акторка з дитинства знімається у фільмах і серіалах, а у 2023 році вона з'явилась в детективній мелодрамі "Коло омани" та інших проєктах.