10 звезд в своих первых ролях: как выглядели актеры, прежде чем стать популярными
- Статья рассказывает о первых ролях 10 известных актеров, которые стали знаменитостями.
- Упомянутые актеры – Анджелина Джоли, Джонни Депп, Энн Хэтэуэй, Брэд Питт, Гвинет Пэлтроу и другие.
Невозможно обращать внимание на каждого второстепенного персонажа, появляющегося в фильме. Но часто именно с таких ролей начинаются карьеры актеров, которые впоследствии становятся мировыми знаменитостями.
Сейчас эти актеры покоряют Голливуд, имеют миллионы поклонников и украшают обложки глянцевых журналов. Но было время, когда звезды только начинали свой путь – с эпизодических ролей, малобюджетных фильмов или не очень уверенно воплощенных персонажей. Кино 24 покажет, как выглядели мировые звезды в первых ролях.
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Анджелина Джоли – "В поисках выхода" (1982)
Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма
Джонни Депп – "Кошмар на улице Вязов" (1984)
Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма
Энн Хэтэуэй – "Дневники принцессы" (2001)
Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма
Брэд Питт – "Темная сторона солнца" (1988)
Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма
Гвинет Пэлтроу – "Способна на все" (1993)
Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма
Джордж Клуни – "The Facts of Life" (1985)
Актеры в своих первых ролях / Кадр из сериала
Дженнифер Энистон – "Лагерь Кукамонга" (1990)
Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма
Райан Рейнольдс – "Обычная магия" (1993)
Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма
Риз Уизерспун – "Человек на Луне" (1991)
Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма
Леонардо Ди Каприо – "Зубастики 3" (1991)
Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма
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