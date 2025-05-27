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Кино Подборки кино До того, як стати знаменитостями: 10 акторів у своїх перших ролях
27 мая, 17:05
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10 звезд в своих первых ролях: как выглядели актеры, прежде чем стать популярными

Мария Касий
Основні тези
  • Статья рассказывает о первых ролях 10 известных актеров, которые стали знаменитостями.
  • Упомянутые актеры – Анджелина Джоли, Джонни Депп, Энн Хэтэуэй, Брэд Питт, Гвинет Пэлтроу и другие.

Невозможно обращать внимание на каждого второстепенного персонажа, появляющегося в фильме. Но часто именно с таких ролей начинаются карьеры актеров, которые впоследствии становятся мировыми знаменитостями.

Сейчас эти актеры покоряют Голливуд, имеют миллионы поклонников и украшают обложки глянцевых журналов. Но было время, когда звезды только начинали свой путь – с эпизодических ролей, малобюджетных фильмов или не очень уверенно воплощенных персонажей. Кино 24 покажет, как выглядели мировые звезды в первых ролях.

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Анджелина Джоли – "В поисках выхода" (1982)


Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Джонни Депп – "Кошмар на улице Вязов" (1984)


Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Энн Хэтэуэй – "Дневники принцессы" (2001)


Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Брэд Питт – "Темная сторона солнца" (1988)


Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Гвинет Пэлтроу – "Способна на все" (1993)


Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Джордж Клуни – "The Facts of Life" (1985)


Актеры в своих первых ролях / Кадр из сериала

Дженнифер Энистон – "Лагерь Кукамонга" (1990)


Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Райан Рейнольдс – "Обычная магия" (1993)


Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Риз Уизерспун – "Человек на Луне" (1991)


Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

Леонардо Ди Каприо – "Зубастики 3" (1991)


Актеры в своих первых ролях / Кадр из фильма

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